Москва велосипедная — почему так мало пунктов проката велосипедов?

Считаю, что функция аренды велосипеда недооценена нашим народом. В хорошую погоду доехать от станции метро до пункта назначения в пределах 5-8 км — на велике куда быстрее чем стоять в пробке на радиальных магистралях. На автобусы надежды нет, они ходят очень медленно и нестабильно, а маршрутки разбомбили.

Поставил в смартфон приложение для проката велосипедов. Удивительно, что все пункты проката находятся в центре, юго-западе и северо-востоке. При этом северо-запад и юго-восток- белые пятна на карте. С чем это связано??

Скриншот из приложения прикладываю.