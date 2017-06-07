Москва велосипедная — почему так мало пунктов проката велосипедов?

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Считаю, что функция аренды велосипеда недооценена нашим народом. В хорошую погоду доехать от станции метро до пункта назначения в пределах 5-8 км — на велике куда быстрее чем стоять в пробке на радиальных магистралях. На автобусы надежды нет, они ходят очень медленно и нестабильно, а маршрутки разбомбили.

Поставил в смартфон приложение для проката велосипедов. Удивительно, что все пункты проката находятся в центре, юго-западе и северо-востоке. При этом северо-запад и юго-восток- белые пятна на карте. С чем это связано??

Скриншот из приложения прикладываю.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 565)
Ответ на 07.06.2017 12:30
16 просмотров

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Велопрокат не услуга, а алиби для власти. Пользоваться необязательно. Достаточно восхвалять.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1798)
Ответ на 07.06.2017 18:47
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