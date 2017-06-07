Москва велосипедная — почему так мало пунктов проката велосипедов? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМосква велосипедная - почему так мало пунктов проката велосипедов? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Считаю, что функция аренды велосипеда недооценена нашим народом. В хорошую погоду доехать от станции метро до пункта назначения в пределах 5-8 км — на велике куда быстрее чем стоять в пробке на радиальных магистралях. На автобусы надежды нет, они ходят очень медленно и нестабильно, а маршрутки разбомбили. Поставил в смартфон приложение для проката велосипедов. Удивительно, что все пункты проката находятся в центре, юго-западе и северо-востоке. При этом северо-запад и юго-восток- белые пятна на карте. С чем это связано?? Скриншот из приложения прикладываю. На тему: Северо-Восточная автомобильная… Водителям рекомендуют не… Bugatti за 39 тысяч долларов Коллапс на дорогах Болгарии Эвакуировали детей Attachments: IMG_0280.PNG Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 565) Ответ на 07.06.2017 12:30 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Велопрокат не услуга, а алиби для власти. Пользоваться необязательно. Достаточно восхвалять. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1798) Ответ на 07.06.2017 18:47 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page