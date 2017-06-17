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В любом автомагазине или крупном автосервисе висит в рамочке сертификат о том, что он официальный дилер Mobil, Castrol, Shell…

Как мне объяснили, это всего лишь значит, что они закупают это масло у официальных дистрибуторов. А вот откуда дистрибутор это масло берёт, как оно поставляется в Россию, ГТД и т.д. — остаётся неизвестно..

Дилеров то много, а вот как проверить качество — никто не знает. Если есть возможность — лучше заказывать из заграницы.