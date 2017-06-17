Mobil-1 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSMobil-1 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здраствуйте,подскажите пожалуйста официальные диллеры в России масло Mabol-1 На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Smart отзовет 15 хетчбеков ForFour в… Renault готовит к экспорту… BMW отзывает X3 и X4 Помечена как спам Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 5, Ответы: 8) Ответ на 17.06.2017 18:22 29 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer В любом автомагазине или крупном автосервисе висит в рамочке сертификат о том, что он официальный дилер Mobil, Castrol, Shell… Как мне объяснили, это всего лишь значит, что они закупают это масло у официальных дистрибуторов. А вот откуда дистрибутор это масло берёт, как оно поставляется в Россию, ГТД и т.д. — остаётся неизвестно.. Дилеров то много, а вот как проверить качество — никто не знает. Если есть возможность — лучше заказывать из заграницы. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 583) Ответ на 18.06.2017 16:25 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page