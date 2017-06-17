Mobil-1

« Back to Previous Page
0
0

Здраствуйте,подскажите пожалуйста официальные диллеры в России масло Mabol-1

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от 1Сергей (Вопросы: 5, Ответы: 8)
Ответ на 17.06.2017 18:22
29 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

В любом автомагазине или крупном автосервисе висит в рамочке сертификат о том, что он официальный дилер Mobil, Castrol, Shell…
Как мне объяснили, это всего лишь значит, что они закупают это масло у официальных дистрибуторов. А вот откуда дистрибутор это масло берёт, как оно поставляется в Россию, ГТД и т.д. — остаётся неизвестно..

Дилеров то много, а вот как проверить качество — никто не знает. Если есть возможность — лучше заказывать из заграницы.

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 583)
Ответ на 18.06.2017 16:25
« Back to Previous Page