Мнение профессионала о Toyota Raw 4 2.5л и о новом Tiguan 2.0л Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМнение профессионала о Toyota Raw 4 2.5л и о новом Tiguan 2.0л Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 С точки зрения экономики и дальнейшей продажи — Toyota Raw 4 1.660.000 руб По ездовым качествам и инновациям — Tiguan 2.000.000 Что бы выбрали вы? Ваше мнение? На тему: Volkswagen начал выпуск нового Tiguan в… В Калуге выпустили 150-тысячный… На заводе Volkswagen в Калуге… В сети появились первые снимки… Продажи дизельных автомобилей… Помечена как спам Сообщение от Danil3223 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.06.2017 16:48 103 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Для путешествия по бескрайним просторам родной страны лучше подходит Тоёта — она не такая привередливая к нашим российским ГСМ. И стоимость обслуживания заметно ниже. Для поездок в Европу — лучше тигуан, он инновационный и очень экономичный. При путешествиях в Европе самый большой чек вылезает именно за бензин. При меленьких пробегах по Москве я бы купил Тоёту в базовой комплектации на вариаторе или МКПП-2WD, а сэкономленные деньги потратил на страховку (тоёты воруют) и НЗ 100’000 руб на депозит — «на ремонт вариатора». Коллеги-Тоётоводы утверждают, что 2,0+вариатор заметно динамичнее и экономиснее чем 2,5 + ГМ-АКПП. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 587) Ответ на 20.06.2017 09:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page