Мнение профессионала о Toyota Raw 4 2.5л и о новом Tiguan 2.0л

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Для путешествия по бескрайним просторам родной страны лучше подходит Тоёта — она не такая привередливая к нашим российским ГСМ. И стоимость обслуживания заметно ниже.

Для поездок в Европу — лучше тигуан, он инновационный и очень экономичный. При путешествиях в Европе самый большой чек вылезает именно за бензин.

При меленьких пробегах по Москве я бы купил Тоёту в базовой комплектации на вариаторе или МКПП-2WD, а сэкономленные деньги потратил на страховку (тоёты воруют) и НЗ 100’000 руб на депозит — «на ремонт вариатора».

Коллеги-Тоётоводы утверждают, что 2,0+вариатор заметно динамичнее и экономиснее чем 2,5 + ГМ-АКПП.