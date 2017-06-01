Мне могут отдать Ssangyong Actyon Sport 1 убитый. Стоит ли связываться? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМне могут отдать Ssangyong Actyon Sport 1 убитый. Стоит ли связываться? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день, Друг мне готов отдать (бесплатно) Ssangyong Actyon Sport 1 2006 г. Турбодизель автомат. Теперь о нём: Пробег 130 000 по одометру. Друг считает, что 140 000. Я думаю, что за 200 000. Машина стоит 3 года, периодически заводилась, но не ездила. Салон весь под замену (ну может вокруг руля можно отмыть, но сиденья, обтяжка дверей и потолок под перетяжку и замену. Другу плохо капиталили двигатель. Кроме того, 3 форсунки заменили, четвёртую вывинтить не смогли. Закоксовалась. Сейчас троит и чек. Турбина немного свистит. Трещина в ГБЦ, которую официантов отремонтировали. Переднюю подвеску под замену, нужен сход-развал — жрёт резину. Подгнила задняя (5-я) дверь. Вопрос: примерно во сколько станет ремонт и стоит ли связываться с этим? Заранее спасибо. ЗЫ Мне хочется услышать мнение Сергея как лучшего специалиста. На тему: SsangYong переименовал пикап Actyon В России возобновились продажи… SsangYong в ноябре выведет на… SsangYong возвращается в Россию Обновлённый SsangYong Korando Помечена как спам Сообщение от Byron (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 01.06.2017 21:01 12 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Неинтересная машина. В результате всех затрат, усилий и убитого времени Вы получите старого корейца, который все время будет изводить новыми проблемами. Он умер целиком, но в некролог попали только наиболее очевидные диагнозы, а еще столько же прошли мимо патологоанатома. И, увы, общая клиническая картина свидетельствует, что машина изначально была плохонькая… Хороший аппарат так уделать не получится. А тут получилось… Пройдите мимо. Очень уж неблагодарное занятие… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1794) Ответ на 02.06.2017 01:00 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page