Мне могут отдать Ssangyong Actyon Sport 1 убитый. Стоит ли связываться?

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день,
Друг мне готов отдать (бесплатно) Ssangyong Actyon Sport 1 2006 г. Турбодизель автомат. Теперь о нём: Пробег 130 000 по одометру. Друг считает, что 140 000. Я думаю, что за 200 000. Машина стоит 3 года, периодически заводилась, но не ездила. Салон весь под замену (ну может вокруг руля можно отмыть, но сиденья, обтяжка дверей и потолок под перетяжку и замену. Другу плохо капиталили двигатель. Кроме того, 3 форсунки заменили, четвёртую вывинтить не смогли. Закоксовалась. Сейчас троит и чек. Турбина немного свистит. Трещина в ГБЦ, которую официантов отремонтировали. Переднюю подвеску под замену, нужен сход-развал — жрёт резину. Подгнила задняя (5-я) дверь.
Вопрос: примерно во сколько станет ремонт и стоит ли связываться с этим?
Заранее спасибо.

ЗЫ Мне хочется услышать мнение Сергея как лучшего специалиста.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Byron (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 01.06.2017 21:01
12 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Неинтересная машина. В результате всех затрат, усилий и убитого времени Вы получите старого корейца, который все время будет изводить новыми проблемами. Он умер целиком, но в некролог попали только наиболее очевидные диагнозы, а еще столько же прошли мимо патологоанатома. И, увы, общая клиническая картина свидетельствует, что машина изначально была плохонькая… Хороший аппарат так уделать не получится. А тут получилось… Пройдите мимо. Очень уж неблагодарное занятие…

Помечен как спам
Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1794)
Ответ на 02.06.2017 01:00
« Back to Previous Page