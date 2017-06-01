Мне могут отдать Ssangyong Actyon Sport 1 убитый. Стоит ли связываться?

Добрый день,

Друг мне готов отдать (бесплатно) Ssangyong Actyon Sport 1 2006 г. Турбодизель автомат. Теперь о нём: Пробег 130 000 по одометру. Друг считает, что 140 000. Я думаю, что за 200 000. Машина стоит 3 года, периодически заводилась, но не ездила. Салон весь под замену (ну может вокруг руля можно отмыть, но сиденья, обтяжка дверей и потолок под перетяжку и замену. Другу плохо капиталили двигатель. Кроме того, 3 форсунки заменили, четвёртую вывинтить не смогли. Закоксовалась. Сейчас троит и чек. Турбина немного свистит. Трещина в ГБЦ, которую официантов отремонтировали. Переднюю подвеску под замену, нужен сход-развал — жрёт резину. Подгнила задняя (5-я) дверь.

Вопрос: примерно во сколько станет ремонт и стоит ли связываться с этим?

Заранее спасибо.

ЗЫ Мне хочется услышать мнение Сергея как лучшего специалиста.