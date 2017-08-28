Мицубиси асх 1.6 механика , передний привод, новая или Сузуки витара 1.6 механика передний привод ,новая ???

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Что выбрать, живу за мкадом.

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Сообщение от Jeky Bayer (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 28.08.2017 23:02
6 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Скажите, а что Вы хотите получить от автомобиля, ну, помимо повышенного дорожного просвета? От ответа на этот вопрос нужно и плясать.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 96)
Ответ на 29.08.2017 00:46
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