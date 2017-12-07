Mitsubishi Fuso Canter 7С15 (Португалец) дв. 4М42, 2007г.в. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSMitsubishi Fuso Canter 7С15 (Португалец) дв. 4М42, 2007г.в. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Беда такая: при движении загорается чек, двигатель скидывает обороты до 2000 и всё не тянет, давишь на газ 1900-2000, ощущение что не работает турбина, выключаешь зажигание на минут 3-5, заводишь, чек горит, но двигатель работает нормально, можно проехать и 500 км, а может повториться и каждые 5 км. Заезжал к диагностам, убрали все ошибки, проехал 100 км и опять тупит. На тему: КамАЗ тестирует новую модель Красивый двигатель видели? Лекарство от депрессии Недорогие внедорожники Новый Toyota Hilux 2018 засняли в Москве Помечена как спам Сообщение от vovan_pg (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 07.12.2017 13:56 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. А о чем ошибки говорили? Хотя в большинстве своем на турбодизелях это означает неисправность системы очистки выхлопных газов, в первую очередь нейтрализатора каталитического. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 328) Ответ на 08.12.2017 03:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page