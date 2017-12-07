Mitsubishi Fuso Canter 7С15 (Португалец) дв. 4М42, 2007г.в.

Беда такая: при движении загорается чек, двигатель скидывает обороты до 2000 и всё не тянет, давишь на газ 1900-2000, ощущение что не работает турбина, выключаешь зажигание на минут 3-5, заводишь, чек горит, но двигатель работает нормально, можно проехать и 500 км, а может повториться и каждые 5 км. Заезжал к диагностам, убрали все ошибки, проехал 100 км и опять тупит.