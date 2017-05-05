Mini Countryman S all4 186л.с. 2012 пробег 53 тыс.

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Подскажите , какие проблемы могут быть ? Машина в топовой комплектации. Какие «болезни» у этой машинки?
Выбирали между Ситроеном c4 седан. Но сын всегда хотел мини.
Поддались ((((
Чего нам ждать?
Спасибо! Ждём ответа.

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Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 2, Ответы: 4)
Ответ на 05.05.2017 20:32
16 просмотров

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Private answer

При такой формулировке вопроса не понятно главное: эта машина прожила у Вас 53т.км и настала пора узнать про свою машину, или Вы ее только что купили и приступили к ее изучению? Пробег небольшой и какое-то время машина еще поживет. У нее двигатель, получивший много международных премий, как лучший мотор на Земле. В наших условиях он умирал на пробеге 30т.км. Затем удалось поднять ресурс до 50т.км. У более поздних экземпляров случались пробеги в 80т.км. Мотор нуждается в смене масла каждые 7000км, а лучше каждые 5000км. Но и при такой регулярности одна из основных болезней — закоксовывание клапанов и масляное голодание из-за забитых масляных каналов.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1745)
Ответ на 06.05.2017 09:04
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