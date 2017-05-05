Mini Countryman S all4 186л.с. 2012 пробег 53 тыс. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSMini Countryman S all4 186л.с. 2012 пробег 53 тыс. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Подскажите , какие проблемы могут быть ? Машина в топовой комплектации. Какие «болезни» у этой машинки? Выбирали между Ситроеном c4 седан. Но сын всегда хотел мини. Поддались (((( Чего нам ждать? Спасибо! Ждём ответа. На тему: Сколько будет стоить MINI Countryman? Mini готовит гибрид Вот для чего нужен пикап Я на девятом уровне! SX4 с автоматом Помечена как спам Сообщение от мария сафонова (Вопросы: 2, Ответы: 4) Ответ на 05.05.2017 20:32 16 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer При такой формулировке вопроса не понятно главное: эта машина прожила у Вас 53т.км и настала пора узнать про свою машину, или Вы ее только что купили и приступили к ее изучению? Пробег небольшой и какое-то время машина еще поживет. У нее двигатель, получивший много международных премий, как лучший мотор на Земле. В наших условиях он умирал на пробеге 30т.км. Затем удалось поднять ресурс до 50т.км. У более поздних экземпляров случались пробеги в 80т.км. Мотор нуждается в смене масла каждые 7000км, а лучше каждые 5000км. Но и при такой регулярности одна из основных болезней — закоксовывание клапанов и масляное голодание из-за забитых масляных каналов. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1745) Ответ на 06.05.2017 09:04 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page