Mini Countryman S all4 186л.с. 2012 пробег 53 тыс.

Private answer При такой формулировке вопроса не понятно главное: эта машина прожила у Вас 53т.км и настала пора узнать про свою машину, или Вы ее только что купили и приступили к ее изучению? Пробег небольшой и какое-то время машина еще поживет. У нее двигатель, получивший много международных премий, как лучший мотор на Земле. В наших условиях он умирал на пробеге 30т.км. Затем удалось поднять ресурс до 50т.км. У более поздних экземпляров случались пробеги в 80т.км. Мотор нуждается в смене масла каждые 7000км, а лучше каждые 5000км. Но и при такой регулярности одна из основных болезней — закоксовывание клапанов и масляное голодание из-за забитых масляных каналов. Помечен как спам