Метод замены масла АКПП Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМетод замены масла АКПП Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: АКПП ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше менять масло в АКПП? 1) Просто сливать, сколько сольется; или 2) полная замена методом вытеснения? Если конкретно про мой авто, то у меня Suzuki SX4 2011 года с пробегом 135 000 км. На 60 000 км менял масло у ОД. По смете они залили только 2,6 литра нового масла. На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Можно ли брать пиццевозку? А вот я выбирал масло так Триста с лишним тысяч на Быстром… Помечена как спам Сообщение от bonkir (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 16.05.2017 20:40 60 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Если коробка нареканий не вызывает (не пинается) — попробуйте частичную замену — 2-3 раза (с промежутком — 500-800 км). Если уже начались признаки износа, лучше оставить как есть и не менять вообще. Ездить как есть и ждать когда умрёт совсем. Потратите деньги, а в результате всё-равно придёте к кап. ремонту за 100 -150 тыс руб. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 527) Ответ на 17.05.2017 11:22 Спасибо! (bonkir at 18.05.2017 09:01) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page