Метод замены масла АКПП

Private answer Если коробка нареканий не вызывает (не пинается) — попробуйте частичную замену — 2-3 раза (с промежутком — 500-800 км).

Если уже начались признаки износа, лучше оставить как есть и не менять вообще. Ездить как есть и ждать когда умрёт совсем. Потратите деньги, а в результате всё-равно придёте к кап. ремонту за 100 -150 тыс руб. Помечен как спам