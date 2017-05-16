Метод замены масла АКПП

« Back to Previous Page
Tags:
0
0

Сергей Степанович, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше менять масло в АКПП? 1) Просто сливать, сколько сольется; или 2) полная замена методом вытеснения?
Если конкретно про мой авто, то у меня Suzuki SX4 2011 года с пробегом 135 000 км. На 60 000 км менял масло у ОД. По смете они залили только 2,6 литра нового масла.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от bonkir (Вопросы: 2, Ответы: 1)
Ответ на 16.05.2017 20:40
60 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Если коробка нареканий не вызывает (не пинается) — попробуйте частичную замену — 2-3 раза (с промежутком — 500-800 км).
Если уже начались признаки износа, лучше оставить как есть и не менять вообще. Ездить как есть и ждать когда умрёт совсем. Потратите деньги, а в результате всё-равно придёте к кап. ремонту за 100 -150 тыс руб.

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 24, Ответы: 527)
Ответ на 17.05.2017 11:22

Спасибо!

(bonkir at 18.05.2017 09:01)
« Back to Previous Page