Mercedes GLK 2,1 CDI или Volvo XC60 D4. Трёхлетние с пробегом до 100 т. Что выбрать?

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Дня доброго, мыж с Вами вроде как уже разговаривали на эту тему. Выбранные Вами варианты весьма приличными автомобилями были, но ровно до тех пор пока не появились на вторичном рынке. А почему были, так это по тому, что такие автомобили продают только в случае того, когда с ними что — то сделали такого, которое либо не ремонтируеться либо ремонт денег стоит больших. Поэтому советую сразу оставить эту затею.

Так что давайте рассмотрим нечто среднее по бюджету, причем НЕ выходя за его рамки.

Итак, вариант номер раз. Купить VW Tiguan в комплектации ComfortLine, с мотором 1,4 (150 Л.С.) с 6 ступенчатой DSG с «мокрыми» многодисковыми сцеплениями и передним приводом.

Чем хорош такой вариант?

— Ну, во — первых ВСЕ автомобили, построенные на MQB отличаються отменной эргономикой, причем как для водителя, так и для пассажиров, также по сравнению с прошлым поколением убрали все косяки по «недостаточно места и нишек», «мало ходов по регулировке руля» и т.д. Тоесть удобно и комфортно будет всем;

— Второе — автомобиль переделали из внедорожника в кроссовер, тоесть добавили управляемости и комфорта подвеске, что также положительным образом скажеться при движении на высоких скоростях и на длинных расстояниях;

— Третье — такое сочетание двигателя и трансмиссии, конечно, не превратит автомобиль в пулю калибра .338LM, однако более тяжелый A4 вез вполне себе уверенно и Я себя не ощущал ущербным ни при перестроениях ни при опережениях и обгонах, а также при начале движения и перестроении на проезжую часть;

— Ну как дополнительная плюшка — это великолепное качество общего исполнения, которое ко всему прочему позволяет достаточно удобно быть автомобиль.

Теперь что касаеться комплектации ComfortLine, которая помимо всех прочих приятностей, а их очень много, включает в себя таки полезные в Питере опции как обогрев руля, обогрев ВСЕХ сидений, климат — контроль трехзонный и много много чего еще. Вообще это самая оптимальная комплектация, включающая в себя достаточное количество украшайзинга и приятностей И функционально нужного и просто приятного оборудования. Также советую добавить пакет «Мультимедиа» за 50 000, который включает в себя камеру заднего вида с омывателем, хорошую аудиосистему и парк — пилот, и систему контроля давления в шинах. Все это в металлическом цвете будет стоить на сегодня 1 746 000 денег.

2. Вариант номер Skoda Octavia Combi (сборка — Чехословакия). С таким же мотором и DSG7 c блоком сдвоенных «сухих» сцеплений в примерно сопоставимой комплектации (за исключением светодиодных фар) будет стоить на тысяч 50 дешевле, а с мотором 1,8 и DSG7 с многодисковыми «мокрыми» сцеплениями на 50 тысяч дороже. Преимущества данного варианта это более низкий расход топлива, отсутствие необходимости раз в 60 000 км. менять ATF в трансмиссии (примерно 15 000 рублей) и лучьшая динамика. А среди недостатков нужно выделить худшую плавность хода и более простецкие сидения.

— Новая Рыба Фугу полноприводная (Ford Kuga) будет стоить этих же денег.

Ну, ну и пожалуй все. Больше вариантов за эти деньги нет. Так что советую более пристально присмотреться к этим трем вариантам, однако VW Tiguan в любом случае будет лучьше оснащен. Хотите перечислю ВСЕ оборудование?