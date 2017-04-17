Mercedes GLK 2,1 CDI или Volvo XC60 D4. Трёхлетние с пробегом до 100 т. Что выбрать? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSMercedes GLK 2,1 CDI или Volvo XC60 D4. Трёхлетние с пробегом до 100 т. Что выбрать? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Уважаемые эксперты! Хочу поменять свой SEAT Altea Freetrack 2WD 1.4 TSI МКПП 2011 г. на что-то посвежее. В основном езжу по СПб, иногда ездим на дальние расстояния (Скандинавия, страны Балтии, Польша). Годовой пробег — 20 тыс. Иногда ездим на дачу, в основном по приличной дороге. В багажнике иногда обитает крупная собака — багажник нужен, поэтому Йети отпадает. Столкнулся со сложностями в выборе чего-то, что может быть лучше, чем SEAT. Бюджет около 1600-1800 т.р. Новый Тигуан кажется переоцененным. Новый Peugeot 3008, боюсь, выйдет ещё «сырым». Ещё есть С4 Picasso, но он на грани по бюджету В общем , пока склоняюсь в сторону Mercedes GLK 2,1 CDI или Volvo XC60 D. Посоветуйте, пожалуйста! На тему: XC60 нового поколения Тизер нового Volvo XC60 размещен в… SEAT «прокачает» Leon Cupra Новый Volvo XC60 будет сам… 300-сильный SEAT Ateca Cupra появится в 2017 Помечена как спам Сообщение от dombey (Вопросы: 2, Ответы: 1) Ответ на 17.04.2017 13:12 33 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Дня доброго, мыж с Вами вроде как уже разговаривали на эту тему. Выбранные Вами варианты весьма приличными автомобилями были, но ровно до тех пор пока не появились на вторичном рынке. А почему были, так это по тому, что такие автомобили продают только в случае того, когда с ними что — то сделали такого, которое либо не ремонтируеться либо ремонт денег стоит больших. Поэтому советую сразу оставить эту затею. Так что давайте рассмотрим нечто среднее по бюджету, причем НЕ выходя за его рамки. Итак, вариант номер раз. Купить VW Tiguan в комплектации ComfortLine, с мотором 1,4 (150 Л.С.) с 6 ступенчатой DSG с «мокрыми» многодисковыми сцеплениями и передним приводом. Чем хорош такой вариант? — Ну, во — первых ВСЕ автомобили, построенные на MQB отличаються отменной эргономикой, причем как для водителя, так и для пассажиров, также по сравнению с прошлым поколением убрали все косяки по «недостаточно места и нишек», «мало ходов по регулировке руля» и т.д. Тоесть удобно и комфортно будет всем; — Второе — автомобиль переделали из внедорожника в кроссовер, тоесть добавили управляемости и комфорта подвеске, что также положительным образом скажеться при движении на высоких скоростях и на длинных расстояниях; — Третье — такое сочетание двигателя и трансмиссии, конечно, не превратит автомобиль в пулю калибра .338LM, однако более тяжелый A4 вез вполне себе уверенно и Я себя не ощущал ущербным ни при перестроениях ни при опережениях и обгонах, а также при начале движения и перестроении на проезжую часть; — Ну как дополнительная плюшка — это великолепное качество общего исполнения, которое ко всему прочему позволяет достаточно удобно быть автомобиль. Теперь что касаеться комплектации ComfortLine, которая помимо всех прочих приятностей, а их очень много, включает в себя таки полезные в Питере опции как обогрев руля, обогрев ВСЕХ сидений, климат — контроль трехзонный и много много чего еще. Вообще это самая оптимальная комплектация, включающая в себя достаточное количество украшайзинга и приятностей И функционально нужного и просто приятного оборудования. Также советую добавить пакет «Мультимедиа» за 50 000, который включает в себя камеру заднего вида с омывателем, хорошую аудиосистему и парк — пилот, и систему контроля давления в шинах. Все это в металлическом цвете будет стоить на сегодня 1 746 000 денег. 2. Вариант номер Skoda Octavia Combi (сборка — Чехословакия). С таким же мотором и DSG7 c блоком сдвоенных «сухих» сцеплений в примерно сопоставимой комплектации (за исключением светодиодных фар) будет стоить на тысяч 50 дешевле, а с мотором 1,8 и DSG7 с многодисковыми «мокрыми» сцеплениями на 50 тысяч дороже. Преимущества данного варианта это более низкий расход топлива, отсутствие необходимости раз в 60 000 км. менять ATF в трансмиссии (примерно 15 000 рублей) и лучьшая динамика. А среди недостатков нужно выделить худшую плавность хода и более простецкие сидения. — Новая Рыба Фугу полноприводная (Ford Kuga) будет стоить этих же денег. Ну, ну и пожалуй все. Больше вариантов за эти деньги нет. Так что советую более пристально присмотреться к этим трем вариантам, однако VW Tiguan в любом случае будет лучьше оснащен. Хотите перечислю ВСЕ оборудование? Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 304) Ответ на 17.04.2017 17:36 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я вам порекомендую к покупке Мерседес-Бенц ГЛК. Основное отличие от Вольво ХС60, что он обладает постоянным полным приводом, в то время как на Вольво ХС60 полный привод реализуется с помошью муфты Халдекс. Но Вольво может похвастать чуть более просторным салоном. Помечен как спам Сообщение от Сергей Броневой (Вопросы: 0, Ответы: 3) Ответ на 17.04.2017 18:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page