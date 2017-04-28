Масло в Коробку Москвич 2141 1989 г. в.

Private answer На сколько помню свою молодость и возню с жигулями — ТАД-17 или даже моторное допускалось заливать.

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Вообще купите любое трансмиссионное масло по деньгам — там ничего гениального нет. Главное, чтобы температурный диапазон подходил — под нашу зиму (до -30). Помечен как спам