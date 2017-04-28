Масло в Коробку Москвич 2141 1989 г. в.

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Какое можно/надо заливать масло в коробку Москвич 2141 GL4 80W90 или GL5 80W90? Какое рекомендуется?
Денис.

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Сообщение от Денис Дмитриев (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 28.04.2017 10:32
15 просмотров

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Private answer

На сколько помню свою молодость и возню с жигулями — ТАД-17 или даже моторное допускалось заливать.

Вообще купите любое трансмиссионное масло по деньгам — там ничего гениального нет. Главное, чтобы температурный диапазон подходил — под нашу зиму (до -30).

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 498)
Ответ на 28.04.2017 17:56
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