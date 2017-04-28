Масло в Коробку Москвич 2141 1989 г. в. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМасло в Коробку Москвич 2141 1989 г. в. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какое можно/надо заливать масло в коробку Москвич 2141 GL4 80W90 или GL5 80W90? Какое рекомендуется? Денис. На тему: Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? В Португалию на Москвиче Ни масла, ни пыли: какую роль в… А вот я выбирал масло так Помечена как спам Сообщение от Денис Дмитриев (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 28.04.2017 10:32 15 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer На сколько помню свою молодость и возню с жигулями — ТАД-17 или даже моторное допускалось заливать. — Вообще купите любое трансмиссионное масло по деньгам — там ничего гениального нет. Главное, чтобы температурный диапазон подходил — под нашу зиму (до -30). Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 498) Ответ на 28.04.2017 17:56 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page