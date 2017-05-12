Масло в коробку М-2141, Москвич 1989 г. в. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Масло в коробку М-2141, Москвич 1989 г. в. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, Добрый день. Скажите, какое надо/нужно заливать масло в коробку Москвич 2141: GL 4 80W90 или GL 5 80W90? На тему: А наши масла как? Мэрия Москвы проваливает и… Какое моторное масло лучше, а… Можно ли брать пиццевозку? В Португалию на Москвиче Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от Денис Дмитриев (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 12.05.2017 07:45 28 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Москвичу полагается масло ТАД-17, ГОСТ 23652-79, ТМ-5-18. Цифра 5 означает нашу группу 5. Класс вязкости 18. По международной классификации API это GL-5. Посему логичней залить GL 5 80W90. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1756) Ответ на 12.05.2017 10:42 Сергей Степанович. Спасибо. (Денис Дмитриев at 12.05.2017 10:57) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page