Масло в коробку М-2141, Москвич 1989 г. в.

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Сергей Степанович, Добрый день. Скажите, какое надо/нужно заливать масло в коробку Москвич 2141: GL 4 80W90 или GL 5 80W90?

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Вопрос решен
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Сообщение от Денис Дмитриев (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 12.05.2017 07:45
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Private answer

Москвичу полагается масло ТАД-17, ГОСТ 23652-79, ТМ-5-18. Цифра 5 означает нашу группу 5. Класс вязкости 18. По международной классификации API это GL-5. Посему логичней залить GL 5 80W90.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1756)
Ответ на 12.05.2017 10:42

Сергей Степанович. Спасибо.

(Денис Дмитриев at 12.05.2017 10:57)
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