Масло в двигатель Nissan Note 2013 г. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМасло в двигатель Nissan Note 2013 г. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Сергей. А/м Nissan Note, 2013 г.в., 1,6 АКПП. Скоро будет очередное ТО, у меня сейчас залито оригинальное масло Nissan, стоит ли переходить на Mobil-1 (пробег 36 тыс. км)? Если да, то какое лучше масло купить, полностью синтетическое 5w30 или 5w40? На тему: Nissan готовит новый Qashqai Завод — огонь Nissan вернет Тииду Карлос Гон предвидит дальнейший… В США провели краш-тест старого и Помечена как спам Сообщение от Aleksandr8386 (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 09.01.2017 15:05 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Выбор масла — это религия. Причём у каждого своя. PS: По-большому счёту, на любом масле машина 100 тыс пробежит. При пробеге 10 тыс в год — Вам машина быстрее надоест, чем у неё начнутся серьёзные проблемы с мотором… Главное, постарайтесь лить настоящее масло (не палево). Настоящее наливают из бочки у чёрного входа у официального дилера… Покупаете подарок знакомому мастеру консультанту, приезжаете с пустой канистрой — он Вам с удовольствием отольёт из бочки. Далее едите в пункт экспресс-замены масла (есть на стоянке любого гипермаркета), где при помощи «пылесоса» за 5 минут у Вас на глазах отсосут старое и зальют новое масло… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276) Ответ на 09.01.2017 17:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page