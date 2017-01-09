Масло в двигатель Nissan Note 2013 г.

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Выбор масла — это религия. Причём у каждого своя.

PS: По-большому счёту, на любом масле машина 100 тыс пробежит. При пробеге 10 тыс в год — Вам машина быстрее надоест, чем у неё начнутся серьёзные проблемы с мотором…

Главное, постарайтесь лить настоящее масло (не палево). Настоящее наливают из бочки у чёрного входа у официального дилера… Покупаете подарок знакомому мастеру консультанту, приезжаете с пустой канистрой — он Вам с удовольствием отольёт из бочки. Далее едите в пункт экспресс-замены масла (есть на стоянке любого гипермаркета), где при помощи «пылесоса» за 5 минут у Вас на глазах отсосут старое и зальют новое масло…