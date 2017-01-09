Масло в двигатель Nissan Note 2013 г.

« Back to Previous Page
0
0

Здравствуйте, Сергей. А/м Nissan Note, 2013 г.в., 1,6 АКПП. Скоро будет очередное ТО, у меня сейчас залито оригинальное масло Nissan, стоит ли переходить на Mobil-1 (пробег 36 тыс. км)? Если да, то какое лучше масло купить, полностью синтетическое 5w30 или 5w40?

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Aleksandr8386 (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 09.01.2017 15:05
35 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Выбор масла — это религия. Причём у каждого своя.

PS: По-большому счёту, на любом масле машина 100 тыс пробежит. При пробеге 10 тыс в год — Вам машина быстрее надоест, чем у неё начнутся серьёзные проблемы с мотором…

Главное, постарайтесь лить настоящее масло (не палево). Настоящее наливают из бочки у чёрного входа у официального дилера… Покупаете подарок знакомому мастеру консультанту, приезжаете с пустой канистрой — он Вам с удовольствием отольёт из бочки. Далее едите в пункт экспресс-замены масла (есть на стоянке любого гипермаркета), где при помощи «пылесоса» за 5 минут у Вас на глазах отсосут старое и зальют новое масло…

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276)
Ответ на 09.01.2017 17:41
« Back to Previous Page