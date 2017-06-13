Масло Texaco Вопросы и ответы от экспертов AMSRUS[Вопрос решен] Масло Texaco Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Сейчас заливаю в мотор Ford Fusion 1.6 Valvoline SynPower FE 5W-30.Чисто субъективно кажется,что великоват расход бензина. Посоветуйте,пожалуйста,стоит ли попробовать Texaco Havoline Energy 5W-30? Или это будет «шило на мыло»? На тему: Обновленный Mondeo уже колесит по… G-Energy — backstage съемки Ford показал новый беспилотный… В России наладят производство… А наши масла как? Вопрос решен Помечена как спам Сообщение от All@ (Вопросы: 10, Ответы: 35) Ответ на 13.06.2017 08:24 29 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Вполне возможно, что марка масла и расход не связаны между собой… Но любой переход на новое масло всегда ухудшает ситуацию, лишая двигатель привычного. Менять марку надо, когда есть более очевидные предпосылки. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1803) Ответ на 13.06.2017 10:08 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо, Сергей Степанович! Услышала. Помечен как спам Сообщение от All@ (Вопросы: 10, Ответы: 35) Ответ на 13.06.2017 10:18 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer На сколько я услышал от профессора Павла Чхетиани, на расход влияет вязкость масла. Если вы заменяете масло одной марки 5W30 на масло другой марки — тоже 5W30 — расход не поменяется. Вот если вы замените на более жидкое масло (допустим на 0W40) — тогда теоретически на 1-2% расход снизится. Но, во-первых, надо смотреть сервисную книжку — какая вязкость допустима для вашего двигателя. Во-вторых — масло до конца слить нельзя. 100-200 грамм старого масла всегда остаётся внутри. Когда остатки старого масла (со своими присадками) смешиваются с присадками другой марки масла — могут образовываться твёрдые отложения, которые забивают масленые каналы. Марку масла — лучше не менять, тогда с большой вероятностью мотор проживёт много лет. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 28, Ответы: 571) Ответ на 13.06.2017 11:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page