Масло Texaco

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На сколько я услышал от профессора Павла Чхетиани, на расход влияет вязкость масла. Если вы заменяете масло одной марки 5W30 на масло другой марки — тоже 5W30 — расход не поменяется.

Вот если вы замените на более жидкое масло (допустим на 0W40) — тогда теоретически на 1-2% расход снизится. Но, во-первых, надо смотреть сервисную книжку — какая вязкость допустима для вашего двигателя.

Во-вторых — масло до конца слить нельзя. 100-200 грамм старого масла всегда остаётся внутри. Когда остатки старого масла (со своими присадками) смешиваются с присадками другой марки масла — могут образовываться твёрдые отложения, которые забивают масленые каналы. Марку масла — лучше не менять, тогда с большой вероятностью мотор проживёт много лет.