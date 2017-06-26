Масло для ГАЗ 3110

Private answer

Вы спросите у предыдущего хозяина, какое масло лили до вас?

Может в багажнике канистра сохранилась или бирочка на аккумуляторе с отметкой о ТО висит и там написана марка масла.

Вот то и лейте.

Если узнать невозможно — лейте минералку, потому что:

— на отечественных авто плохие сальники — масло течёт изо всех щелей как из решето. Минералка гуще — меньше вытечет.

— есть большая вероятность, что машина сломается тотально раньше чем придёт пора делать кап. ремонт мотора. Не тратьте денег — купите что-то дешёвое.