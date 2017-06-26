Масло для ГАЗ 3110 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМасло для ГАЗ 3110 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день Сергей. Нужен совет опять по маслу. Мы купили волгу ГАЗ 3110 для детей с пробегом 60000 (похоже на правду, но не важно). Двигатель 402 карбюратор. На форумах советуют лить минералку. Что присоветуете, минералку или полусинтетику? Русскую или заграничную? С какими цифрами? На тему: ТОП-10 отечественных автомобилей… А наши масла как? Мэрия Москвы проваливает и… Ссылки не будет! Какое моторное масло лучше, а… Помечена как спам Сообщение от staratel (Вопросы: 10, Ответы: 7) Ответ на 26.06.2017 16:40 9 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вы спросите у предыдущего хозяина, какое масло лили до вас? Может в багажнике канистра сохранилась или бирочка на аккумуляторе с отметкой о ТО висит и там написана марка масла. Вот то и лейте. Если узнать невозможно — лейте минералку, потому что: — на отечественных авто плохие сальники — масло течёт изо всех щелей как из решето. Минералка гуще — меньше вытечет. — есть большая вероятность, что машина сломается тотально раньше чем придёт пора делать кап. ремонт мотора. Не тратьте денег — купите что-то дешёвое. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 597) Ответ на 26.06.2017 18:00 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page