Масло для ГАЗ 3110

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Добрый день Сергей. Нужен совет опять по маслу. Мы купили волгу ГАЗ 3110 для детей с пробегом 60000 (похоже на правду, но не важно). Двигатель 402 карбюратор. На форумах советуют лить минералку. Что присоветуете, минералку или полусинтетику? Русскую или заграничную? С какими цифрами?

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Сообщение от staratel (Вопросы: 10, Ответы: 7)
Ответ на 26.06.2017 16:40
9 просмотров

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Private answer

Вы спросите у предыдущего хозяина, какое масло лили до вас?
Может в багажнике канистра сохранилась или бирочка на аккумуляторе с отметкой о ТО висит и там написана марка масла.

Вот то и лейте.

Если узнать невозможно — лейте минералку, потому что:
— на отечественных авто плохие сальники — масло течёт изо всех щелей как из решето. Минералка гуще — меньше вытечет.
— есть большая вероятность, что машина сломается тотально раньше чем придёт пора делать кап. ремонт мотора. Не тратьте денег — купите что-то дешёвое.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 30, Ответы: 597)
Ответ на 26.06.2017 18:00
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