Масло для двигателя к6а турбо Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМасло для двигателя к6а турбо Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Эксплуатирую японски кей кар Suzuki Pallete двигатель к6а турбо 0,66. Пробег точный не известно но порядка 150 000. Машина монопривод 2009 гв. Порекомендуйте оптимальное масло кроме оригинала для этих моторов. Также прошу порекомендовать оптимальные сроки замены воздушного фильтра. Автомобиль эксплуатируется круглогодично в городе. На тему: А наши масла как? Замена воздушного фильтра Какое моторное масло лучше, а… Компактный Suzuki Ignis дебютирует в… Suzuki везет новый Ignis в Европу Помечена как спам Сообщение от Константин нск (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 07.04.2017 20:09 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. Воздушный фильтр на всех турбированных моторах без исключения нужно менять не позже чем раз в 15 000 км. Масло также желательно менять не позже чем раз в 10 000 км. Помечен как спам Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 218) Ответ на 08.04.2017 16:53 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page