Масло для двигателя к6а турбо

« Back to Previous Page
0
0

Эксплуатирую японски кей кар Suzuki Pallete двигатель к6а турбо 0,66. Пробег точный не известно но порядка 150 000. Машина монопривод 2009 гв. Порекомендуйте оптимальное масло кроме оригинала для этих моторов. Также прошу порекомендовать оптимальные сроки замены воздушного фильтра. Автомобиль эксплуатируется круглогодично в городе.

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Константин нск (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 07.04.2017 20:09
17 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Доброго времени суток. Воздушный фильтр на всех турбированных моторах без исключения нужно менять не позже чем раз в 15 000 км. Масло также желательно менять не позже чем раз в 10 000 км.

Помечен как спам
Сообщение от Sawage Garden (Вопросы: 0, Ответы: 218)
Ответ на 08.04.2017 16:53
« Back to Previous Page