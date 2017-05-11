Машина в Европе Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМашина в Европе Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, Владею 3 года в Испании Ниссан Кашкай. Дизель 2 литра на вариаторе. Ждал 3 месяца после оплаты, так как дизель там как правило на ручке. Машиной очень доволен. 1) Машина прошла 45 000 км, решил поменять масло в вариаторе ( цена вопроса 300 евро у официала и 275 у дяди Васи). В техцентре сказали, что такие работы положены после 90 000 км. Надо ли менять масло??? 2) Замена масла в двигателе после 15 000 км. или раз в год ( по раз в год не согласен). Надо ли в Европе менять масло раньше?? 3) Оказалось, что на машине стоит какой то другой вариатор ( смотрел в инете замена масла в России). В моем только магниты и какая то сеточка (нет дополнительного фильтра перед радиатором. Что это за вариатор, и что мне от него ждать??? На тему: А наши масла как? Триста с лишним тысяч на Быстром… Какое моторное масло лучше, а… «Картошки нет, возьмите… Паровозы мы производили на… Помечена как спам Сообщение от sbaianom (Вопросы: 1, Ответы: 2) Ответ на 11.05.2017 05:43 28 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Законы физики одинаковые во всем мире, и в Испании не отличаются от российских))) Масло менять в вариаторе обязательно, поскольку даже у «вечных» BMW, где одна заливка на весь срок службы агрегата, масло меняют каждые 40 000 км. Раз в год или каждые 10 000 км в двигателе — оптимальный срок замены масла в двигателе. Для Европы идет упрощенная конструкция вариатора. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1752) Ответ на 11.05.2017 09:03 про ВАРИАТОР: странно что для Европы упрощенная конструкция!!! Мое мнение вариатору все равно где он работает. Значит он загнется раньше. Надо будит регулярно менять масло. Для чего если машина не прошла 10 000 менять масло раз в год. Масло что пришло в негодность?? (sbaianom at 11.05.2017 10:37) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Есть мнение, что в Европе: 1) Существенно лучше качество дизельного топлива — меньше сажи и нагара. 2) Лучше масло. Масла более низкого качество идут на экспорт, более высокого — для внутреннего потребления. 3) Не бывает таких адских пробок как в Москве — когда доехать из Чертаново до ВДНХ занимает 3 часа. Если быть честным, в Европе городов миллионников — по пальцам пересчитать, а 10 млн (сравнимый с Москвой) — только Лондон. Поэтому пробки у них и пробки у нас — 2 большие разницы. Исходя из щадящего климата и вышеперечисленных фактов, передвигаясь по ровным Европейским дорогам, нормально менять масло в двигателе раз в 15 тыс км (или раз в год). Для России, увы, масло надо менять намного чаще… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 520) Ответ на 11.05.2017 09:12 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page