Машина в Европе

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Есть мнение, что в Европе:

1) Существенно лучше качество дизельного топлива — меньше сажи и нагара.

2) Лучше масло. Масла более низкого качество идут на экспорт, более высокого — для внутреннего потребления.

3) Не бывает таких адских пробок как в Москве — когда доехать из Чертаново до ВДНХ занимает 3 часа. Если быть честным, в Европе городов миллионников — по пальцам пересчитать, а 10 млн (сравнимый с Москвой) — только Лондон. Поэтому пробки у них и пробки у нас — 2 большие разницы.

Исходя из щадящего климата и вышеперечисленных фактов, передвигаясь по ровным Европейским дорогам, нормально менять масло в двигателе раз в 15 тыс км (или раз в год).

Для России, увы, масло надо менять намного чаще…