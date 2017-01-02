Машина для семьи с 2 детьми на 7-8 мест

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Сейчас Тойота Камри легковой седан 2010 года, 167л.с., автомат, бензин. Покупали в салоне, пробег 70000. Вожу 2 детей, иногда и родственников. Все нравится, но посадочных мест не хватает. Ищем вариант побольше. Муж предлагает Прадо, а я смотрю на минивены (главное: 1. не очень большие размеры, чтобы парковаться было где, 2. Коробка-автомат 3.Не очень мощная 4. За рулем женщина 5.Безопасная — обычно перевожу детей). Бюджет 3 млн. плюс/минус. Могу и из Европы что-то пригнать из б/у. Что посоветуете?

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Сообщение от Вика (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 02.01.2017 13:16
113 просмотров

Вика, как раз подыскиваю достойную Тойоту Камри.

(Иван15 at 02.01.2017 22:52)

простите, Иван, но мы не будем ее продавать:))

(Вика at 03.01.2017 20:47)

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Европа для нас закрыта… Минивенов на рынке почти не осталось. Но Citroen C4 Grand Picasso еще случается в продаже . Присмотритесь к нему, чрезвычайно удобная и увлекательная машина… Либо большой кроссовер. За 3млн выбор большой. Prado — наихудший вариант. Это грузовик и с ним хорошо лишь на бездорожье… В городе и на трассе себя отлично проявят «американцы»: Honda Pilot, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander. И еще Ford Explorer. Но покупать надо VW Touareg или Audi Q7))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496)
Ответ на 02.01.2017 20:55
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Сергей, а почему Европа закрыта? И что скажете о Мерседес Вито?

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Сообщение от Вика (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 03.01.2017 19:34
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