Машина для семьи с 2 детьми на 7-8 мест

Private answer Европа для нас закрыта… Минивенов на рынке почти не осталось. Но Citroen C4 Grand Picasso еще случается в продаже . Присмотритесь к нему, чрезвычайно удобная и увлекательная машина… Либо большой кроссовер. За 3млн выбор большой. Prado — наихудший вариант. Это грузовик и с ним хорошо лишь на бездорожье… В городе и на трассе себя отлично проявят «американцы»: Honda Pilot, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander. И еще Ford Explorer. Но покупать надо VW Touareg или Audi Q7)) Помечен как спам