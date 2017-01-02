Машина для семьи с 2 детьми на 7-8 мест Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМашина для семьи с 2 детьми на 7-8 мест Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сейчас Тойота Камри легковой седан 2010 года, 167л.с., автомат, бензин. Покупали в салоне, пробег 70000. Вожу 2 детей, иногда и родственников. Все нравится, но посадочных мест не хватает. Ищем вариант побольше. Муж предлагает Прадо, а я смотрю на минивены (главное: 1. не очень большие размеры, чтобы парковаться было где, 2. Коробка-автомат 3.Не очень мощная 4. За рулем женщина 5.Безопасная — обычно перевожу детей). Бюджет 3 млн. плюс/минус. Могу и из Европы что-то пригнать из б/у. Что посоветуете? На тему: В России с 2017 года запретят… ГИБДД предлагает запретить… Четкий по рулю Peugeot В России уменьшилось количество… Эвакуировали детей Помечена как спам Сообщение от Вика (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 02.01.2017 13:16 113 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Вика, как раз подыскиваю достойную Тойоту Камри. (Иван15 at 02.01.2017 22:52) простите, Иван, но мы не будем ее продавать:)) (Вика at 03.01.2017 20:47) Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Европа для нас закрыта… Минивенов на рынке почти не осталось. Но Citroen C4 Grand Picasso еще случается в продаже . Присмотритесь к нему, чрезвычайно удобная и увлекательная машина… Либо большой кроссовер. За 3млн выбор большой. Prado — наихудший вариант. Это грузовик и с ним хорошо лишь на бездорожье… В городе и на трассе себя отлично проявят «американцы»: Honda Pilot, Nissan Pathfinder, Toyota Highlander. И еще Ford Explorer. Но покупать надо VW Touareg или Audi Q7)) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1496) Ответ на 02.01.2017 20:55 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей, а почему Европа закрыта? И что скажете о Мерседес Вито? Помечен как спам Сообщение от Вика (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 03.01.2017 19:34 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page