Машина для семьи 5 человек

Здравствуйте. Встал перед жестким выбором. Скоро в семье появится 3-й ребенок. Нужна новая машина. Бюджет небольшой 1,5 млн. Машину хочу новую. Но понял, что назад 3 детских сиденья, кроме как в кукурузер и иже с ним машинах, поставить будет очень сложно. Есть ли у меня надежда что-нибудь подобрать или придется идти на вторичный рынок? Спасибо. Детям 4 года, 4 года и младенец))