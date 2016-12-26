Машина для семьи 5 человек

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Здравствуйте. Встал перед жестким выбором. Скоро в семье появится 3-й ребенок. Нужна новая машина. Бюджет небольшой 1,5 млн. Машину хочу новую. Но понял, что назад 3 детских сиденья, кроме как в кукурузер и иже с ним машинах, поставить будет очень сложно. Есть ли у меня надежда что-нибудь подобрать или придется идти на вторичный рынок? Спасибо. Детям 4 года, 4 года и младенец))

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Сообщение от Антон Петров (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 26.12.2016 14:22
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Я не встречал машину, у которой сзади есть 3 крепления ISOFIX. Даже на камри, оптиме и иже с ними сзади нормально можно установить только 2 детских кресла. Причём они (крепления) расположены так неудобно, что 3-ее кресло между ними никак не воткнёшь. Только если прицепить всё 3 ремнями безопасности, что, увы, плохо.

Вам нужен минивэн, но 1,5 млн — маловато. Задача не имеет решения.

(Андрей_А at 26.12.2016 15:07)
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