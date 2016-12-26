Машина для семьи 5 человек Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМашина для семьи 5 человек Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Встал перед жестким выбором. Скоро в семье появится 3-й ребенок. Нужна новая машина. Бюджет небольшой 1,5 млн. Машину хочу новую. Но понял, что назад 3 детских сиденья, кроме как в кукурузер и иже с ним машинах, поставить будет очень сложно. Есть ли у меня надежда что-нибудь подобрать или придется идти на вторичный рынок? Спасибо. Детям 4 года, 4 года и младенец)) На тему: Смерть во время эвакуации Амбиции Ferrari На рынок выходит обновленный Subaru Audi предлагает дополнительный… SsangYong в ноябре выведет на… Помечена как спам Сообщение от Антон Петров (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 26.12.2016 14:22 10 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Я не встречал машину, у которой сзади есть 3 крепления ISOFIX. Даже на камри, оптиме и иже с ними сзади нормально можно установить только 2 детских кресла. Причём они (крепления) расположены так неудобно, что 3-ее кресло между ними никак не воткнёшь. Только если прицепить всё 3 ремнями безопасности, что, увы, плохо. Вам нужен минивэн, но 1,5 млн — маловато. Задача не имеет решения. (Андрей_А at 26.12.2016 15:07) « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page