Марка масла для 1.2 TSI

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Здравствуйте. Однажды в эфире услышал, как Сергей сказал, что в России сейчас много подделок масла Castrol. Сам всегда использовал это масло, покупал в известном всем интернет-магазине автозапчастей. Стоит ли переходить на другую марку, чтобы не нарваться на левый продукт? Какие еще бренды можете посоветовать для ВАГовского 1.2 TSI?

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Сообщение от Ronski (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 02.06.2017 23:34
44 просмотров

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Private answer

Лучше не менять поставщика — испортите анамнез. Не дай бог, с мотором что-то случится — будете себя проклинать и испортите карму человеку, который посоветовал.

Кастрол — хорошая марка. Просто меняйте почаще — желательно раз в 7500 км. И старайтесь покупать у проверенного поставщика. Например мне отливают из бочки у официального дилера в баклашку. Всё-таки Официальный дилер заинтерессован лить хоршее масло, чтобы машина как минимум пробежала гарантийный срок. Если и бодяжат, то не сильно.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 560)
Ответ на 04.06.2017 20:28
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