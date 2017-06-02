Марка масла для 1.2 TSI Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSМарка масла для 1.2 TSI Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте. Однажды в эфире услышал, как Сергей сказал, что в России сейчас много подделок масла Castrol. Сам всегда использовал это масло, покупал в известном всем интернет-магазине автозапчастей. Стоит ли переходить на другую марку, чтобы не нарваться на левый продукт? Какие еще бренды можете посоветовать для ВАГовского 1.2 TSI? На тему: А наши масла как? Какое моторное масло лучше, а… Тариф «Платона» в 2017 году… А вот я выбирал масло так Вольво Россия, видимо,… Помечена как спам Сообщение от Ronski (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 02.06.2017 23:34 44 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Лучше не менять поставщика — испортите анамнез. Не дай бог, с мотором что-то случится — будете себя проклинать и испортите карму человеку, который посоветовал. Кастрол — хорошая марка. Просто меняйте почаще — желательно раз в 7500 км. И старайтесь покупать у проверенного поставщика. Например мне отливают из бочки у официального дилера в баклашку. Всё-таки Официальный дилер заинтерессован лить хоршее масло, чтобы машина как минимум пробежала гарантийный срок. Если и бодяжат, то не сильно. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 27, Ответы: 560) Ответ на 04.06.2017 20:28 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page