Марка масла для 1.2 TSI

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Лучше не менять поставщика — испортите анамнез. Не дай бог, с мотором что-то случится — будете себя проклинать и испортите карму человеку, который посоветовал.

Кастрол — хорошая марка. Просто меняйте почаще — желательно раз в 7500 км. И старайтесь покупать у проверенного поставщика. Например мне отливают из бочки у официального дилера в баклашку. Всё-таки Официальный дилер заинтерессован лить хоршее масло, чтобы машина как минимум пробежала гарантийный срок. Если и бодяжат, то не сильно.