Курьёзы регулирования автотранспорта

Сергей, расскажите о курьёзах регулирования автотранспорта с исторической точки зрения. Например, в штате Нью-Джерси ДО СИХ ПОР действует закон, по которому автомобиль при встрече на дороге с лошадью должен съехать на обочину и остановиться, чтобы успокоить лошадь на дороге. Если лошадь остаётся беспокойной, то владелец автомобиля обязан его тут же на месте разобрать на части!

Надеюсь, ГАРАЖ по такой теме станет чем-то выдающимся.