Курьёзы регулирования автотранспорта Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКурьёзы регулирования автотранспорта Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей, расскажите о курьёзах регулирования автотранспорта с исторической точки зрения. Например, в штате Нью-Джерси ДО СИХ ПОР действует закон, по которому автомобиль при встрече на дороге с лошадью должен съехать на обочину и остановиться, чтобы успокоить лошадь на дороге. Если лошадь остаётся беспокойной, то владелец автомобиля обязан его тут же на месте разобрать на части! Надеюсь, ГАРАЖ по такой теме станет чем-то выдающимся. На тему: Сенокос Снег плугом? Можно! На АЗС заправили повозку Toyota обретёт крылья Мотоциклистов могут обязать… Помечена как спам Сообщение от Gustavo (Вопросы: 4, Ответы: 8) Ответ на 08.06.2017 04:40 23 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Хи-хи))) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1799) Ответ на 08.06.2017 10:33 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page