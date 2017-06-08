Курьёзы регулирования автотранспорта

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Сергей, расскажите о курьёзах регулирования автотранспорта с исторической точки зрения. Например, в штате Нью-Джерси ДО СИХ ПОР действует закон, по которому автомобиль при встрече на дороге с лошадью должен съехать на обочину и остановиться, чтобы успокоить лошадь на дороге. Если лошадь остаётся беспокойной, то владелец автомобиля обязан его тут же на месте разобрать на части!
Надеюсь, ГАРАЖ по такой теме станет чем-то выдающимся.

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Сообщение от Gustavo (Вопросы: 4, Ответы: 8)
Ответ на 08.06.2017 04:40
23 просмотров

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Хи-хи)))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1799)
Ответ на 08.06.2017 10:33
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