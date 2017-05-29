Куда бежать если дизель пошёл вразнос? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКуда бежать если дизель пошёл вразнос? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 1 ▼ ♥ 0 Прослушал в записи эфир с Мочаловым и узнал, что его Патруль не выдержал — двигатель пошёл вразнос. Не поленился и нашёл это видео на youtube. Собственно в голове возникло 2 вопроса: 1) На сколько опасно находиться рядом с дизельным автомобилем из которого дым столбом и неконтролируемое увеличение оборотов? Очевидно, что если его не получится как-то заглушить — то двигатель может взорваться на запредельных оборотах. 2) На сколько дизельный двигатель в принципе подходит для экспедиций. Ведь открывая Росиию заново есть риск хлебнуть низкокачественное солярки? Или всё же лучше бензинка и ездить кругами вокруг бензоколонки? На тему: Красивый двигатель видели? 32 цилиндровый двигатель Chevrolet Colorado получил новый V6 и… Новый Мерседес – новый… Интервью с Алексеем Мочаловым Помечена как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 546) Ответ на 29.05.2017 13:51 49 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Можно еще более тревожно отнестись к существованию дизеля и запугать себя тем, что автомобиль считается источником повышенной опасности. Поэтому управление им лицензируется и, пройдя массу проверок, человек получает документ, разрешающий ему прикоснуться к источнику не взирая на опасность и даже отважно ездить… Наше водительское удостоверение и есть лицензия. То есть мы осознанно рискуем и все мы герои, поскольку источник всегда опасен, а мы все время на нем ездим. И тут страшно все, а не только дизель. Открывать Россию все равно придется на дизелях, поскольку они дают несопоставимый запас хода. И лучший крутящий момент)) Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1788) Ответ на 30.05.2017 08:35 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page