Куда бежать если дизель пошёл вразнос?

Прослушал в записи эфир с Мочаловым и узнал, что его Патруль не выдержал — двигатель пошёл вразнос. Не поленился и нашёл это видео на youtube. Собственно в голове возникло 2 вопроса:

1) На сколько опасно находиться рядом с дизельным автомобилем из которого дым столбом и неконтролируемое увеличение оборотов? Очевидно, что если его не получится как-то заглушить — то двигатель может взорваться на запредельных оборотах.

2) На сколько дизельный двигатель в принципе подходит для экспедиций. Ведь открывая Росиию заново есть риск хлебнуть низкокачественное солярки? Или всё же лучше бензинка и ездить кругами вокруг бензоколонки?