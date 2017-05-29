Куда бежать если дизель пошёл вразнос?

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Прослушал в записи эфир с Мочаловым и узнал, что его Патруль не выдержал — двигатель пошёл вразнос. Не поленился и нашёл это видео на youtube. Собственно в голове возникло 2 вопроса:
1) На сколько опасно находиться рядом с дизельным автомобилем из которого дым столбом и неконтролируемое увеличение оборотов? Очевидно, что если его не получится как-то заглушить — то двигатель может взорваться на запредельных оборотах.

2) На сколько дизельный двигатель в принципе подходит для экспедиций. Ведь открывая Росиию заново есть риск хлебнуть низкокачественное солярки? Или всё же лучше бензинка и ездить кругами вокруг бензоколонки?

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 26, Ответы: 546)
Ответ на 29.05.2017 13:51
49 просмотров

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Private answer

Можно еще более тревожно отнестись к существованию дизеля и запугать себя тем, что автомобиль считается источником повышенной опасности. Поэтому управление им лицензируется и, пройдя массу проверок, человек получает документ, разрешающий ему прикоснуться к источнику не взирая на опасность и даже отважно ездить… Наше водительское удостоверение и есть лицензия. То есть мы осознанно рискуем и все мы герои, поскольку источник всегда опасен, а мы все время на нем ездим. И тут страшно все, а не только дизель. Открывать Россию все равно придется на дизелях, поскольку они дают несопоставимый запас хода. И лучший крутящий момент))

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1788)
Ответ на 30.05.2017 08:35
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