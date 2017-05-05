Кто виноват если болт натяжного ролика сломался после замены грм Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКто виноват если болт натяжного ролика сломался после замены грм Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день!23 апреля менял в сервисе комплект ГРМ,помпу,масло,свечи и все фильтры,заказывали запчасти они сами.На следующий день при заводе услышал тарахтение в районе ГРМ отвез в тот же сервис (50м от дома) они копались часа 4 позвонили сказали ни чего не нашли и вообще не поняли что это было(но тарахтение как ни странно пропало).4 мая на МКАД услышал тоже самое тарахтение но во много раз громче остановился заглушил машину.И больше она не завелась.Вызвал эвакуатор отвез в тот же сервис они начали по ушам ездить мол масло грязное(как вы же мне его меняли)(датчик барахлит и тд),Дождался мастера который делал открыли и обнаружили что сломан болт натяжного ролика. Мастер сказал от усталости но признался что в комплекте который они заказывали не было новых болтов и они прикрутили на старый.Сегодня жду какие ещё последствия из этого вытекут но по настроению начальника сервиса (он же и заказывал запчасти) что придется бодаться.В опрос кто виноват и как доказать что я не идиот?Машина OPEL ВЕКТРА Б 1,8 2000Г движок х18хе1. Чего ждать погнуло клапана и тд?Спасибо На тему: Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? История про новый двигатель Volvo T5 Можно ли брать пиццевозку? Какой пикап с пробегом брать? Помечена как спам Сообщение от Дмитрий Доломанов (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 05.05.2017 08:38 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Технология замены не подразумевает повторного использования старого крепежа. Крепеж всегда только новый! У них это указано во внутренних документах, которые от Вас скроют. Если придется бодаться, то сразу надо добывать доказательства. Признание, что поставили старый болт — бесценно. Но оно должно быть зафиксировано. На диктофон, на камеру, а лучше в акте. Пусть пишут бумагу. Пусть даже не признаются, но укажут, что в комплект болт не входил, поэтому поставили старый. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1743) Ответ на 05.05.2017 08:45 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page