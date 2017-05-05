Кто виноват если болт натяжного ролика сломался после замены грм

Добрый день!23 апреля менял в сервисе комплект ГРМ,помпу,масло,свечи и все фильтры,заказывали запчасти они сами.На следующий день при заводе услышал тарахтение в районе ГРМ отвез в тот же сервис (50м от дома) они копались часа 4 позвонили сказали ни чего не нашли и вообще не поняли что это было(но тарахтение как ни странно пропало).4 мая на МКАД услышал тоже самое тарахтение но во много раз громче остановился заглушил машину.И больше она не завелась.Вызвал эвакуатор отвез в тот же сервис они начали по ушам ездить мол масло грязное(как вы же мне его меняли)(датчик барахлит и тд),Дождался мастера который делал открыли и обнаружили что сломан болт натяжного ролика. Мастер сказал от усталости но признался что в комплекте который они заказывали не было новых болтов и они прикрутили на старый.Сегодня жду какие ещё последствия из этого вытекут но по настроению начальника сервиса (он же и заказывал запчасти) что придется бодаться.В опрос кто виноват и как доказать что я не идиот?Машина OPEL ВЕКТРА Б 1,8 2000Г движок х18хе1. Чего ждать погнуло клапана и тд?Спасибо