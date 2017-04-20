Кованые диски

Хочу ковку, какие диски не стоит даже рассматривать. Где купить? 16-17r / 5*115 Порекомендуйте, пожалуйста.

Слик только под заказ, месяц ожидания. Выбора практически нет. Наткнулся на Ямато (ковка+литье), терзают сомнения.

Спасибо..