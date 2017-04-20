Кованые диски

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Хочу ковку, какие диски не стоит даже рассматривать. Где купить? 16-17r / 5*115 Порекомендуйте, пожалуйста.
Слик только под заказ, месяц ожидания. Выбора практически нет. Наткнулся на Ямато (ковка+литье), терзают сомнения.
Спасибо..

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Сообщение от Александр Солдатов (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 20.04.2017 13:04
62 просмотров

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Ковка не гасит удары от попадания в ямы, поэтому нелишним будет усилит подвеску под ковку:)

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Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 45)
Ответ на 25.04.2017 21:51
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