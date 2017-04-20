Кованые диски Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКованые диски Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 1 Хочу ковку, какие диски не стоит даже рассматривать. Где купить? 16-17r / 5*115 Порекомендуйте, пожалуйста. Слик только под заказ, месяц ожидания. Выбора практически нет. Наткнулся на Ямато (ковка+литье), терзают сомнения. Спасибо.. На тему: Игры и Престолы. И диски Новая Lada Xray поступит в продажу к… Бескомпромиссный тест резины Fiat привез в Россию пикап на базе… Сколько стоит обновленный… Помечена как спам Сообщение от Александр Солдатов (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 20.04.2017 13:04 62 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Ковка не гасит удары от попадания в ямы, поэтому нелишним будет усилит подвеску под ковку:) Помечен как спам Сообщение от Alex Beyev (Вопросы: 15, Ответы: 45) Ответ на 25.04.2017 21:51 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page