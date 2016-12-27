Коробка автомат на Тойоте Рав 4 2002 г. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКоробка автомат на Тойоте Рав 4 2002 г. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Коротко: машина старая, НО очень маленький честный пробег 74 тыс. Глючит коробка. Обращение в сервис — предложение по ремонту (от 50 тыс и до 200 и более). Однако, по ощущению мне кажется, что глючат «мозги». Может посоветуете какого-то хорошего спеца по данному вопросу. Спасибо заранее! С уважением, Аркадий Меграбян На тему: Datsun предложит россиянам on-DO с… Если вы против расширения зоны… Спидстер Falconer Dodici Москвичи требуют отставки… В Калуге начался выпуск… Помечена как спам Сообщение от Аркадий Меграбян (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.12.2016 12:18 17 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Был свидетелем того, когда приятель перепаивал блок управления автомата на РАВ4, т.к. выбивало передачу. А знаете зачем? А вы поезжайте в Минск, найдите там меня — найдите, найдите! — и я вам закрыв глаза на вдохе (!) скажу — БЕССВИНЦОВАЯ ПАЙКА! Помечен как спам Сообщение от Андрей Евтух (Вопросы: 0, Ответы: 1) Ответ на 27.12.2016 15:01 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page