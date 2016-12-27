Коробка автомат на Тойоте Рав 4 2002 г.

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Здравствуйте! Коротко: машина старая, НО очень маленький честный пробег 74 тыс. Глючит коробка. Обращение в сервис — предложение по ремонту (от 50 тыс и до 200 и более). Однако, по ощущению мне кажется, что глючат «мозги». Может посоветуете какого-то хорошего спеца по данному вопросу.
Спасибо заранее!
С уважением, Аркадий Меграбян

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Сообщение от Аркадий Меграбян (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.12.2016 12:18
17 просмотров

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Private answer

Был свидетелем того, когда приятель перепаивал блок управления автомата на РАВ4, т.к. выбивало передачу. А знаете зачем? А вы поезжайте в Минск, найдите там меня — найдите, найдите! — и я вам закрыв глаза на вдохе (!) скажу — БЕССВИНЦОВАЯ ПАЙКА!

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Сообщение от Андрей Евтух (Вопросы: 0, Ответы: 1)
Ответ на 27.12.2016 15:01
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