Коробка автомат на Тойоте Рав 4 2002 г.

Здравствуйте! Коротко: машина старая, НО очень маленький честный пробег 74 тыс. Глючит коробка. Обращение в сервис — предложение по ремонту (от 50 тыс и до 200 и более). Однако, по ощущению мне кажется, что глючат «мозги». Может посоветуете какого-то хорошего спеца по данному вопросу.

Спасибо заранее!

С уважением, Аркадий Меграбян