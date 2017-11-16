КИА Спортейдж или Сузуки SX4 или ВИТАРА

Здравствуйте Сергей Степанович! Сейчас владею Субару Форестер ( 2 л ), пробег около 100000 км. Машина отличная, но большой расход бензина (а я вышел на пенсию) и пугает возможный ремонт по пробегу. Скажите пожалуйста, какую машину новую из салона выбрать. Рассматриваю КИА Спортейдж (2 л, полный привод) или Сузуки SX4 или ВИТАРА (1,6 л полный привод).