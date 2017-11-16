КИА Спортейдж или Сузуки SX4 или ВИТАРА

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Здравствуйте Сергей Степанович! Сейчас владею Субару Форестер ( 2 л ), пробег около 100000 км. Машина отличная, но большой расход бензина (а я вышел на пенсию) и пугает возможный ремонт по пробегу. Скажите пожалуйста, какую машину новую из салона выбрать. Рассматриваю КИА Спортейдж (2 л, полный привод) или Сузуки SX4 или ВИТАРА (1,6 л полный привод).

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Сообщение от Alex Loginov (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 16.11.2017 18:48
36 просмотров

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Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 283)
Ответ на 17.11.2017 09:43
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