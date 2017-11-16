КИА Спортейдж или Сузуки SX4 или ВИТАРА Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКИА Спортейдж или Сузуки SX4 или ВИТАРА Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте Сергей Степанович! Сейчас владею Субару Форестер ( 2 л ), пробег около 100000 км. Машина отличная, но большой расход бензина (а я вышел на пенсию) и пугает возможный ремонт по пробегу. Скажите пожалуйста, какую машину новую из салона выбрать. Рассматриваю КИА Спортейдж (2 л, полный привод) или Сузуки SX4 или ВИТАРА (1,6 л полный привод). На тему: Кроссовер 1984 года выставили на продажу Suzuki отмечает 10-летний юбилей мирового рекорда Технические характеристики Eclipse Cross Раритетный ГАЗ-67Б Borgward выходит на российский рынок Помечена как спам Сообщение от Alex Loginov (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 16.11.2017 18:48 36 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергея ищете в фейсбуке, его здесь больше не будет Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 283) Ответ на 17.11.2017 09:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page