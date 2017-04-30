KIA MAGENTIS, 2007г.

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Дайте пожалуйста координаты «дяди Васи» для обслуживания автомобиля.

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Сообщение от PОMАH (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 30.04.2017 16:34
25 просмотров

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Витя 8 926 825 37 16 или Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна»

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1742)
Ответ на 02.05.2017 12:17
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У меня брат-близнец — Hyundai NF 2,0. Тоже 2007 года. Машинка беспроблемная.
ТО раз в 15 к делаю у ОД — в Рольфе.

Обычно оставляю на чай мастеру-консультанту и он сам следит, чтобы машину не угробили студенты-недоучки. Раз в 7,5 тыс меняю масло на пунктах экспресс замены (есть на подземной парковке любого торгового центра). Обязательно присутствую лично и смотрю.

По мелочёвке — заезжаю в сервис недалеко от работы, на территории энергетического института. Последний раз они мне заменили сайлент-блоки в нижнем рычаге. Работой доволен. Пробег 200+, но машина и не думает умирать. Бодренькая. Масло не ест, ничего не отваливается. Морально готовлюсь к дорогой операции — замена цепи ГРМ. Пока в мотор не лазили, никаких признаков не наблюдается.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 503)
Ответ на 02.05.2017 14:48
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