KIA MAGENTIS, 2007г.

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У меня брат-близнец — Hyundai NF 2,0. Тоже 2007 года. Машинка беспроблемная.

ТО раз в 15 к делаю у ОД — в Рольфе.

Обычно оставляю на чай мастеру-консультанту и он сам следит, чтобы машину не угробили студенты-недоучки. Раз в 7,5 тыс меняю масло на пунктах экспресс замены (есть на подземной парковке любого торгового центра). Обязательно присутствую лично и смотрю.

По мелочёвке — заезжаю в сервис недалеко от работы, на территории энергетического института. Последний раз они мне заменили сайлент-блоки в нижнем рычаге. Работой доволен. Пробег 200+, но машина и не думает умирать. Бодренькая. Масло не ест, ничего не отваливается. Морально готовлюсь к дорогой операции — замена цепи ГРМ. Пока в мотор не лазили, никаких признаков не наблюдается.