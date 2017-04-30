KIA MAGENTIS, 2007г. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSKIA MAGENTIS, 2007г. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Дайте пожалуйста координаты «дяди Васи» для обслуживания автомобиля. На тему: CHERYДА подарков Suzuki продлила гарантию Mazda – лучшие по сохранности… Триста с лишним тысяч на Быстром… Вся подноготная автомобиля Помечена как спам Сообщение от PОMАH (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 30.04.2017 16:34 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 или Андрей +79037363542 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1742) Ответ на 02.05.2017 12:17 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня брат-близнец — Hyundai NF 2,0. Тоже 2007 года. Машинка беспроблемная. ТО раз в 15 к делаю у ОД — в Рольфе. Обычно оставляю на чай мастеру-консультанту и он сам следит, чтобы машину не угробили студенты-недоучки. Раз в 7,5 тыс меняю масло на пунктах экспресс замены (есть на подземной парковке любого торгового центра). Обязательно присутствую лично и смотрю. По мелочёвке — заезжаю в сервис недалеко от работы, на территории энергетического института. Последний раз они мне заменили сайлент-блоки в нижнем рычаге. Работой доволен. Пробег 200+, но машина и не думает умирать. Бодренькая. Масло не ест, ничего не отваливается. Морально готовлюсь к дорогой операции — замена цепи ГРМ. Пока в мотор не лазили, никаких признаков не наблюдается. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 503) Ответ на 02.05.2017 14:48 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page