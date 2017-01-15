kia ceed sw 1,6 GDI с коробкой 6DCT

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Сергей, добрый день.
Заранее прошу прощения, но этот вопрос я не нашел в уже заданных Вам.
Как Вы относитесь к kia ceed sw 1,6 GDI с коробкой 6DCT, Ваши впечатления от этого автомобиля?
Моему авто уже 5 лет (тоже киа сид универсал, но на механике) и я доволен эксплуатацией. Вот решил поменять на новый.

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Сообщение от Федор79 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 15.01.2017 14:06
24 просмотров

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Private answer

Давно слушаю Сергея Степановича и ни разу не слышал про корейские роботы. Про двигатели с непосредственным впрыском — надо поискать передачу, где Сергей тестировал КИА ОПТИМУ. Кажется в сентябре 2016. Сергею очень понравилась тяговитость и экономичность.

Но опять же, а что вы хотите услышать??? Журналист берёт на тест машину на 1-2 недели. Машина новая. И конечно робот будет динамичнее и экономичнее. И непосредственный впрыск на новой машине замечательно работает.

А вот во что выливается эксплуатация подобного автомобиля на протяжении 100 тыс, как он будет реагировать на наше замечательное топливо и мертвецкие московские пробки (про которые в Европе не догадываются) — большой вопрос.

Помните, когда фольсваген только выпустил свою ДСГ. Изо всех утюгов кричали — как это круто. Но прошло время и сейчас ДСГ стало синонимом слова «геморрой». Люди говорят: «Тебе скучно жить? Купи себе машину на ДСГ».

Так что Вам предстоит стать тестеровщиком — проверить надёжность на себе. Обязательно напишите здесь свой опыт — чтобы мы знали, стоит ли с этими нанотехнологиями связываться.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 13, Ответы: 293)
Ответ на 15.01.2017 19:09
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