Kia Ceed 2015 надежность робота DCT

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Добрый день.
Интересует надежность робота DCT, стоит на Kia Ceed 2015 года, пробег 7500 км.
Машина из представительства Киа Моторс Рус — рассматриваю к покупке через дилера.

Спасибо!

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Сообщение от DEMOH_SK (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 29.12.2016 11:13
11 просмотров

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Private answer

Коробка новая, статистики пока нет. Никто не знает сколько он (робот) проживёт. У людей сложилось негативное отношение к роботам из-за проблем с DSG и Power Shift.

Если предложение выгодное — возьмите, потом расскажете «каково оно». Мнениям журналистов лучше не доверять, т.к. они ездят на машине максимум неделю и врятли представляют себе реальную стоимость содержания такого зверя.

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По мнению друга из Рольфа, машины из представительств убиваются в 3 раза быстрее чем обычные. Их крутят «взвон» и «насилуют» разные люди. Масло и прочие жидкости в них не меняют. Мотор загнётся быстрее. Но зато улучшенная шумоизоляция, ничего не скрипит. И как правило богатые комплектации — чтобы журналисты написали хорошие статьи. Заботятся только о внешнем лоске, но не о том, чтобы оно долго ездило.

Кстати, не знаю, как машины из пресс-парка, а вот машины для тест-драйва почти всегда являются донорами зап. частей. Когда механик где-то накосячил и что-нибудь сломал/погнул — он снимает запчасть с машины для тест-драйва и ставит на машину клиента. А сломанную деталь — ставит на машину для тест драйва.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 258)
Ответ на 29.12.2016 16:17
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