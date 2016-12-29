Kia Ceed 2015 надежность робота DCT Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSKia Ceed 2015 надежность робота DCT Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Интересует надежность робота DCT, стоит на Kia Ceed 2015 года, пробег 7500 км. Машина из представительства Киа Моторс Рус — рассматриваю к покупке через дилера. Спасибо! На тему: KIA – лидер среди иномарок «Трансформеры» вживую Парковка без хлопот МАКС Моторс отказался от Лады 52 робота для Creta Помечена как спам Сообщение от DEMOH_SK (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 29.12.2016 11:13 11 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Коробка новая, статистики пока нет. Никто не знает сколько он (робот) проживёт. У людей сложилось негативное отношение к роботам из-за проблем с DSG и Power Shift. Если предложение выгодное — возьмите, потом расскажете «каково оно». Мнениям журналистов лучше не доверять, т.к. они ездят на машине максимум неделю и врятли представляют себе реальную стоимость содержания такого зверя. ——- По мнению друга из Рольфа, машины из представительств убиваются в 3 раза быстрее чем обычные. Их крутят «взвон» и «насилуют» разные люди. Масло и прочие жидкости в них не меняют. Мотор загнётся быстрее. Но зато улучшенная шумоизоляция, ничего не скрипит. И как правило богатые комплектации — чтобы журналисты написали хорошие статьи. Заботятся только о внешнем лоске, но не о том, чтобы оно долго ездило. Кстати, не знаю, как машины из пресс-парка, а вот машины для тест-драйва почти всегда являются донорами зап. частей. Когда механик где-то накосячил и что-нибудь сломал/погнул — он снимает запчасть с машины для тест-драйва и ставит на машину клиента. А сломанную деталь — ставит на машину для тест драйва. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 258) Ответ на 29.12.2016 16:17 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page