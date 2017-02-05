Кашкай 2012 год механика двигатель 1.6

Здравствуйте ,Сергей!

Спасибо за передачу «Гараж» на Эхо Москвы, и Ваш искромётный юмор))!

Вопрос.

Кашкай 1.6л. механика, 2012год выпуска , пробег 195000км. в основном(90%) трасса.

Была замена задних амортизаторов на 120000км , замена выжимного подшипника и то по грантии, два раза, первый на 48000км, второй раз на 87000км.

В остальном только штатные замены масел, фильтров и жидкостей, и тд. даже ремень навесного оборудования не менялся, не говоря о помпе и тд.

Что ожидать от машины, побегает ещё или пора менять?

Посматриваю на новый Кашкай 2016г 2 литра механика.

Спасибо за ответ!

Менять, или ещё побегает.