Кашкай 2012 год механика двигатель 1.6 Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКашкай 2012 год механика двигатель 1.6 Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте ,Сергей! Спасибо за передачу «Гараж» на Эхо Москвы, и Ваш искромётный юмор))! Вопрос. Кашкай 1.6л. механика, 2012год выпуска , пробег 195000км. в основном(90%) трасса. Была замена задних амортизаторов на 120000км , замена выжимного подшипника и то по грантии, два раза, первый на 48000км, второй раз на 87000км. В остальном только штатные замены масел, фильтров и жидкостей, и тд. даже ремень навесного оборудования не менялся, не говоря о помпе и тд. Что ожидать от машины, побегает ещё или пора менять? Посматриваю на новый Кашкай 2016г 2 литра механика. Спасибо за ответ! Менять, или ещё побегает. На тему: Замена огромных задних колес УАЗ начал выпускать… Недооцененная Laguna Четкий по рулю Peugeot Автомобили-марафонцы Помечена как спам Сообщение от Евжений (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 05.02.2017 13:49 35 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Трасса очень способствует продлению жизни) Поскольку явных причин для беспокойства еще нет, а продажа не принесет больших денег, разумней еще ездить. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554) Ответ на 05.02.2017 14:32 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page