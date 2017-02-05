Кашкай 2012 год механика двигатель 1.6

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Здравствуйте ,Сергей!
Спасибо за передачу «Гараж» на Эхо Москвы, и Ваш искромётный юмор))!
Вопрос.
Кашкай 1.6л. механика, 2012год выпуска , пробег 195000км. в основном(90%) трасса.
Была замена задних амортизаторов на 120000км , замена выжимного подшипника и то по грантии, два раза, первый на 48000км, второй раз на 87000км.
В остальном только штатные замены масел, фильтров и жидкостей, и тд. даже ремень навесного оборудования не менялся, не говоря о помпе и тд.
Что ожидать от машины, побегает ещё или пора менять?
Посматриваю на новый Кашкай 2016г 2 литра механика.
Спасибо за ответ!
Менять, или ещё побегает.

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Сообщение от Евжений (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 05.02.2017 13:49
35 просмотров

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Трасса очень способствует продлению жизни) Поскольку явных причин для беспокойства еще нет, а продажа не принесет больших денег, разумней еще ездить.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554)
Ответ на 05.02.2017 14:32
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