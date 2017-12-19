Касательно мастера по замене масла в коробке передач

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Здравствуйте, подскажите пожалуйста данные рекомендуемого вами мастера по замена масла в автоматической коробке передач. Toyota Camry 2012 года выпуска, пробег 37 тыс.км .Заранее благодарен.

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Сообщение от Demuri (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.12.2017 21:27
6 просмотров

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Private answer

Доброго времени суток. Вообще – то, подобные работы запросто должен производить ОффДиллер. Но если он не хочет, то тогда http://www.gearmatic.ru Там достаточно толковые товарисчи, да и берут недорого.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 342)
Ответ на 19.12.2017 23:53
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