Какой универсал или компактвэн 2011-2013 годов стоит приобрести? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКакой универсал или компактвэн 2011-2013 годов стоит приобрести? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович, пожалуйста, посоветуйте, какие универсалы и компактвэны, выпускавшиеся в те года, заслуживают внимания. Если не затруднит, с указанием самых удачных для них двигателей и КПП. На тему: Mazda начинает масштабную отзывную Культовый автомобиль Бесславный конец Marussia Двигатель, который постоянно… Mercedes демонстрирует рост продаж Помечена как спам Сообщение от transitter (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 23.12.2016 12:46 240 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer С большими универсалами печалька… Нет ничего среднего. Либо очень дорогие, либо совсем маленькие (аля форд фокус 3 — в который ничего не влезет). Мы живём в стране с азиатскими традициями. Тут в почёте маленькие седаны и джипы)) Но всё-таки что-то из Европы к нам пропывается: — Шкода Октавия Тур. Только на МКПП и с тухлым мотором 1.6. Всё стальное — не долгоживущее — Суперб Универсал. Для тех кто влюблён в эту марку, ибо она всегда на DSG и на ней инсталлирован страшный мотор 1,8TFSI — Volvo XC70. Только бензин — 3,2. Коробка Айсин 6-ст слабенькая, не любит гонки. Перебирается за 150 тыс. Мотор цепной. Но любой ремонт вольво стоит космических денег — поэтому надо найти живой экземпляр, что не просто (хорошую машину не продают). — Citroen C5 универсал. Машинка на пневмоподвеске. Если вдруг сдохнет — проще продать на разборку чем ремонтировать — Hyundai i40. Пузотёрочка. Все ямки, сугробы, бордюры будут вам драть пузо. Машина простая и беспроблемная. Бывает только на АКПП (хотя версия седан есть с механикой). — Opel Insignia. Ничего про неё сказать не могу, но как-то мало их в Москве едит… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 247) Ответ на 23.12.2016 13:11 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо, что отозвались! Из перечисленного Вами я рассматривал только Octavia, но мне она кажется скучной. Многие поспорили бы со мной, но это моё отношение к этой модели, и на объективность я не претендую. I40 — безусловно интересна, но объявлений о продаже я нашёл всего два по всей стране. Отсутствие выбора — не лучший пункт при поиске автомобиля. Volvo — слишком высокая цена и при покупке, и при ремонте, как Вы правильно заметили, да и такой мощный двигатель мне ни к чему. 150 л.с., на мой взгляд, достаточно, а всё, что выше — расход топлива и налог подпортят мне удовольствие от покупки. Superb — не могу не прислушаться к Вам по поводу движка и коробки, потому покупать его на вторичном рынке — не лучшая затея. По поводу Citroen — на пневме машину покупать не хочется, так как лично для меня у неё нет преимуществ перед «нормальноподвесочной», потому также не хочется связываться. Меня заинтересовали Ford Grand C-MAX, Peugeot 3008 и Mazda 6 (правда, чуть постарше). Как Вы относитесь к этим машинам? Помечен как спам Сообщение от transitter (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 24.12.2016 21:34 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page