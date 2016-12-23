Какой универсал или компактвэн 2011-2013 годов стоит приобрести?

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С большими универсалами печалька… Нет ничего среднего. Либо очень дорогие, либо совсем маленькие (аля форд фокус 3 — в который ничего не влезет).

Мы живём в стране с азиатскими традициями. Тут в почёте маленькие седаны и джипы))

Но всё-таки что-то из Европы к нам пропывается:

— Шкода Октавия Тур. Только на МКПП и с тухлым мотором 1.6. Всё стальное — не долгоживущее

— Суперб Универсал. Для тех кто влюблён в эту марку, ибо она всегда на DSG и на ней инсталлирован страшный мотор 1,8TFSI

— Volvo XC70. Только бензин — 3,2. Коробка Айсин 6-ст слабенькая, не любит гонки. Перебирается за 150 тыс. Мотор цепной. Но любой ремонт вольво стоит космических денег — поэтому надо найти живой экземпляр, что не просто (хорошую машину не продают).

— Citroen C5 универсал. Машинка на пневмоподвеске. Если вдруг сдохнет — проще продать на разборку чем ремонтировать

— Hyundai i40. Пузотёрочка. Все ямки, сугробы, бордюры будут вам драть пузо. Машина простая и беспроблемная. Бывает только на АКПП (хотя версия седан есть с механикой).

— Opel Insignia. Ничего про неё сказать не могу, но как-то мало их в Москве едит…