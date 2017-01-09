Какой авто выбрать!

Private answer Чтобы Сергею Степановичу было легче ответить — уточните:

— где планируете ездить (город/дача или путешествовать по России/в Европу)?

— это Ваша первая машина? Если был опыт — на чём ездили до этого?

— планируете ездить сами или возить ребёнка? Помечен как спам