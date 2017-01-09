Какой авто выбрать! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКакой авто выбрать! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 Добрый день. Подскажите, какой авто с пробегом взять, имея в наличии 300-350 т.р. Интересует хечбек На тему: Кроссоверы занимают… Рынок автомобилей с пробегом… Почему надо ставить авто на… Рынок авто с пробегом вырос на 8,5% Что чаще покупают на вторичном… Помечена как спам Сообщение от Анна Зайкова (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 09.01.2017 11:36 45 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Чтобы Сергею Степановичу было легче ответить — уточните: — где планируете ездить (город/дача или путешествовать по России/в Европу)? — это Ваша первая машина? Если был опыт — на чём ездили до этого? — планируете ездить сами или возить ребёнка? Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276) Ответ на 09.01.2017 17:29 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer ездить по городу, иногда между городами по трассе, но реже. планирую ездить сама. первая машина — матиз! Помечен как спам Сообщение от Анна Зайкова (Вопросы: 1, Ответы: 1) Ответ на 09.01.2017 18:09 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer мазда 3 Помечен как спам Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 21) Ответ на 09.01.2017 21:41 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page