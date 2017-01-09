Какой авто выбрать!

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Добрый день. Подскажите, какой авто с пробегом взять, имея в наличии 300-350 т.р. Интересует хечбек

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Сообщение от Анна Зайкова (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 09.01.2017 11:36
45 просмотров

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Чтобы Сергею Степановичу было легче ответить — уточните:
— где планируете ездить (город/дача или путешествовать по России/в Европу)?
— это Ваша первая машина? Если был опыт — на чём ездили до этого?
— планируете ездить сами или возить ребёнка?

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 12, Ответы: 276)
Ответ на 09.01.2017 17:29
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ездить по городу, иногда между городами по трассе, но реже. планирую ездить сама. первая машина — матиз!

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Сообщение от Анна Зайкова (Вопросы: 1, Ответы: 1)
Ответ на 09.01.2017 18:09
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мазда 3

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Сообщение от 4гера . р (Вопросы: 0, Ответы: 21)
Ответ на 09.01.2017 21:41
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