Какое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКакое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день. Посоветуйте , пожалуйста, какое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год. Люблю свой автомобиль, не хочу проблем с двигателем. Shell Масло моторное Shell Helix ULTRA 5 W-40 синт. или Масло моторное, оригинал,HYUNDAI/KIA Super Extra Gasoline 5W30 или вообще другое. С уважением, Ирина На тему: Результаты эксплуатационных… Завод — огонь Масло из бочки Поменять ли масло? Сквозь снег на полном пару Помечена как спам Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 21.01.2017 10:58 85 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ -1 ▼ ✔ Private answer Добрый вечер. Масла вязкости 5w40 я бы не лил в этот мотор. Предложу варианты, которые меньше замеченные в подделках: Zic (корейское масло, скорее всего оно и залито в оригинальную упаковку Киа/хендэ) Kixx (тоже корейское масло) Idemitsu На всех сайтах есть подбор масла. Если надо могу скинуть конкретные варианты масел. У вас в инструкции какая вязкость рекомендована? Помечен как спам Сообщение от ethoon (Вопросы: 4, Ответы: 75) Ответ на 24.01.2017 21:37 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо Вам большое за ответ. Про вязкость — пока не выяснила. Если Вас не затруднит. скиньте, пожалуйста конкретные варианты масел. [email protected] С уважением, Ирина. Помечен как спам Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 25.01.2017 12:24 Ок. А какой у вас объем двигателя? Дизель или бензин? (ethoon at 25.01.2017 12:31) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Объем двигателя 2, 4 бензин, полный привод Помечен как спам Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 25.01.2017 17:42 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page