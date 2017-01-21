Какое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год

« Back to Previous Page
0
0

Добрый день.
Посоветуйте , пожалуйста, какое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год. Люблю свой автомобиль, не хочу проблем с двигателем.
Shell Масло моторное Shell Helix ULTRA 5 W-40 синт. или Масло моторное, оригинал,HYUNDAI/KIA Super Extra Gasoline 5W30 или вообще другое.
С уважением, Ирина

На тему:

Помечена как спам
Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 21.01.2017 10:58
85 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

-1
Private answer

Добрый вечер. Масла вязкости 5w40 я бы не лил в этот мотор.
Предложу варианты, которые меньше замеченные в подделках:
Zic (корейское масло, скорее всего оно и залито в оригинальную упаковку Киа/хендэ)
Kixx (тоже корейское масло)
Idemitsu
На всех сайтах есть подбор масла. Если надо могу скинуть конкретные варианты масел.
У вас в инструкции какая вязкость рекомендована?

Помечен как спам
Сообщение от ethoon (Вопросы: 4, Ответы: 75)
Ответ на 24.01.2017 21:37
0
Private answer

Спасибо Вам большое за ответ. Про вязкость — пока не выяснила. Если Вас не затруднит. скиньте, пожалуйста конкретные варианты масел.
[email protected]
С уважением, Ирина.

Помечен как спам
Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 25.01.2017 12:24
Ок. А какой у вас объем двигателя? Дизель или бензин?
(ethoon at 25.01.2017 12:31)
0
Private answer

Объем двигателя 2, 4 бензин, полный привод

Помечен как спам
Сообщение от Ирикк (Вопросы: 2, Ответы: 2)
Ответ на 25.01.2017 17:42
« Back to Previous Page