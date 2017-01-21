Какое моторное масло залить в КИА СОРЕНТО 2011 год

Private answer Добрый вечер. Масла вязкости 5w40 я бы не лил в этот мотор.

Предложу варианты, которые меньше замеченные в подделках:

Zic (корейское масло, скорее всего оно и залито в оригинальную упаковку Киа/хендэ)

Kixx (тоже корейское масло)

Idemitsu

На всех сайтах есть подбор масла. Если надо могу скинуть конкретные варианты масел.

У вас в инструкции какая вязкость рекомендована? Помечен как спам