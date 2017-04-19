какое масло заливать и где купить качественное

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Какое масло посоветуете заливать и где купить качественное масло. Volkswagen Polo Седан.

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Сообщение от Андрей33 (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 19.04.2017 09:44
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Private answer

Вопрос религиозный. Мой коллега использует Mobil 5w30 (серая бутылка). Пока машина была на гарантии — заливал кастрол. Пробег — 70 тыс. Проблем с ЦПГ пока не наблюдается.

Где купить настоящее масло и как по запаху, цвету и густоте отличить подделки — это к Сергею Степановичу. Мы все ждём, когда же Сергей Степанович пригласит в эфир эксперта по маслу.

Моя религия — я покупаю масло только у официального дилера. Прихожу со своей баклашкой и прошу отлить из бочки. Это же масло они заливают в новые гарантийные машины, и очевидно, что ОД не интересно связываться с заменой двигателя по гарантии — поэтому в интересах дилера покупать качественное масло.

А промежуточную замену между ТО (раз в 7500 км) я делаю в любом пункте экспресс замены масла. Обязательно стою рядом и смотрю, чтобы в мотор залили именно моё масло из моей баклашки.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 479)
Ответ на 19.04.2017 10:18
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