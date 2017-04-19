какое масло заливать и где купить качественное Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSкакое масло заливать и где купить качественное Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Какое масло посоветуете заливать и где купить качественное масло. Volkswagen Polo Седан. На тему: Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? Какой европейский автомобиль… В Калуге начался выпуск… Polo GT получит новую прогрессивную Помечена как спам Сообщение от Андрей33 (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 19.04.2017 09:44 14 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вопрос религиозный. Мой коллега использует Mobil 5w30 (серая бутылка). Пока машина была на гарантии — заливал кастрол. Пробег — 70 тыс. Проблем с ЦПГ пока не наблюдается. Где купить настоящее масло и как по запаху, цвету и густоте отличить подделки — это к Сергею Степановичу. Мы все ждём, когда же Сергей Степанович пригласит в эфир эксперта по маслу. Моя религия — я покупаю масло только у официального дилера. Прихожу со своей баклашкой и прошу отлить из бочки. Это же масло они заливают в новые гарантийные машины, и очевидно, что ОД не интересно связываться с заменой двигателя по гарантии — поэтому в интересах дилера покупать качественное масло. А промежуточную замену между ТО (раз в 7500 км) я делаю в любом пункте экспресс замены масла. Обязательно стою рядом и смотрю, чтобы в мотор залили именно моё масло из моей баклашки. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 21, Ответы: 479) Ответ на 19.04.2017 10:18 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page