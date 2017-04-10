Какое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200?

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Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200, 2010 дизель?
И еще интервал замены моторного масла 5 или 10 тыс. км?
Спасибо!

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Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 3)
Ответ на 10.04.2017 18:44
25 просмотров

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По мотору: если дизель и тяжелые условия эксплуатации, то 5 тыс км. Если трасса, в основном, то 10. Иногда выбирают промежуточный вариант, рекомендованный тойотой для некоторых рынков — замена раз в 10 с заменой фильтра каждые 5 и долив. Масло в мосты рекомендованной вязкости если обычная эксплуатация, тойота рекомендует 80w90 или 75W90. Если есть трасса на высокой скорости или серьезное бездорожье, горы, грязь. то возможны варианты вплоть до 75(85)W140.

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Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 12)
Ответ на 11.04.2017 08:17
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Спасибо! А каких фирм предпочтительно?

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Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 3)
Ответ на 11.04.2017 11:08
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