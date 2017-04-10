Какое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКакое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200, 2010 дизель? И еще интервал замены моторного масла 5 или 10 тыс. км? Спасибо! На тему: Мосты — современное… Какое моторное масло лучше, а… А наши масла как? Под водой на автомобиле Стремительная переправа Помечена как спам Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 10.04.2017 18:44 25 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer По мотору: если дизель и тяжелые условия эксплуатации, то 5 тыс км. Если трасса, в основном, то 10. Иногда выбирают промежуточный вариант, рекомендованный тойотой для некоторых рынков — замена раз в 10 с заменой фильтра каждые 5 и долив. Масло в мосты рекомендованной вязкости если обычная эксплуатация, тойота рекомендует 80w90 или 75W90. Если есть трасса на высокой скорости или серьезное бездорожье, горы, грязь. то возможны варианты вплоть до 75(85)W140. Помечен как спам Сообщение от ВадимG (Вопросы: 0, Ответы: 12) Ответ на 11.04.2017 08:17 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Спасибо! А каких фирм предпочтительно? Помечен как спам Сообщение от Gall (Вопросы: 2, Ответы: 3) Ответ на 11.04.2017 11:08 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page