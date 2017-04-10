Какое масло лучше заливать в передний и задний мосты Toyota LC200?

Private answer По мотору: если дизель и тяжелые условия эксплуатации, то 5 тыс км. Если трасса, в основном, то 10. Иногда выбирают промежуточный вариант, рекомендованный тойотой для некоторых рынков — замена раз в 10 с заменой фильтра каждые 5 и долив. Масло в мосты рекомендованной вязкости если обычная эксплуатация, тойота рекомендует 80w90 или 75W90. Если есть трасса на высокой скорости или серьезное бездорожье, горы, грязь. то возможны варианты вплоть до 75(85)W140. Помечен как спам