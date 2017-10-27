Какое масло лить в мотор Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКакое масло лить в мотор Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Владею автомобилем KIA Ceed. Обслуживаюсь у ОД в Москве. На днях проходил очередное ТО. Обратил внимание, что в мотор залили масло Тотал Кварц 5W30 вместо Shell 5W40, которое мне заливали на протяжении 100 тыс. пробега. Дилер мне сказал, что новое масло не хуже старого. Но у меня появились сомнения. Что скажете? На тему: Какое моторное масло лучше, а какое хуже? А наши масла как? Можно ли брать пиццевозку? Число заправок Shell в России возрастет А вот я выбирал масло так Помечена как спам Сообщение от Юрий Федотов (Вопросы: 5, Ответы: 29) Ответ на 27.10.2017 10:16 118 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Юрий, доброго времени суток. Вам попался хороший диллер, в буквальном смысле слова. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 27.10.2017 10:34 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Владимир, добрый день! Регулярно читаю эту рубрику, но от Вас, по-моему, я не слышал положительных отзывов о масле Тотал Кварц. Если это от Вас не сарказм, то объясню — здесь не заслуга дилера, а заслуга производителя. Производитель расторг договор с Шелл и заключил с Тотал Кварц, поэтому и обязал дилеров заливать это масло. Сам недавно был на ТО и лично видел большие красные бочки с новым маслом. Помечен как спам Сообщение от Юрий Федотов (Вопросы: 5, Ответы: 29) Ответ на 27.10.2017 11:09 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Юрий, вообще — то, для движков Hyundai — KIA изначально производителем было выбрано масло Total, собственно говоря, определенная линейка которого и была Тоталем разработана по заказу концерна и использовалась если Я не ошибаюсь аж с 2008 года. В Европе по крайней мере точно. А СШЕЛЛ — это так, реклама, не более того. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 27.10.2017 11:16 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Я на сайте журнала ЗР прочитал статью про сравнение моторных масел. Там Шелл Хеликс показал лучшие результаты по сравнению с Тотал Кварц. И Тотал Кварц сильно расходуется на угар. А в другой статье я прочитал, что Тотал Кварц вообще теряет свойства вязкости чуть-ли не с начала работы в моторе после его заливки туда. Помечен как спам Сообщение от Юрий Федотов (Вопросы: 5, Ответы: 29) Ответ на 27.10.2017 11:20 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer А KIA Europe ничего не читал и хоть формально запретить использовать диллерам в разных странах разные масла не может, поскольку собственного Оригинала нет и че требованиям Hyundai — KIA соответствует, то лить можно, но все таки реккомендует как раз таки использовать Total. Мало того, расскажу одну сказку, одно Европейское подразделение KIA такие после долгих пинаний со стороны как чтецов всяких там журналов, так и фигур по крупнее таки решило перейти с TOTAL на некоторые другие масла. Результат так себе, Потом на другие масла — аналогично. В итоге вернулись к использованию при проведении ТО масла Total. И всем опять стало хорошо И двигателям в первую очередь. Также скажу что для проведения ТО в свой KIA Sportage 4х4 2013 г.в. 2.0 MPI, 167 Л.С. Я использую ТОЛЬКО Total. Результат — двигатель раскручиваеться быстрее, да и расход немного падает. А расход масла на угар как был примерно 50 — 100 грамм на тышшу км. так и остался. А пробег уже около 50 000 км. Вопросов к движку — НОЛЬ! А не, был один — датчик дОвления масла сдох — заменили по гарантии. Что же до тестов «За Рулем», то тут сразу вопрос — где они покупали масла? Если в первом попавшемся магазине, то не факт, что Total был НЕ контрафактным, кроме того, лично мне ангажированность товарисча А. Шабанова в некоторых вопросах сильно НЕ нравилась. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 27.10.2017 16:15 У тебя в каждой ветки новая машина)))) жжешь однако) (fanatik-ska at 27.10.2017 16:29) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer У меня два автомобиля. Ну это так, для справки. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 278) Ответ на 27.10.2017 17:08 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Что же тебя заставило купить Спортейдж, если он во всем хуже Тигуана?) И да, ты так и не ответил, что делают од на ТО 4 часа? Помечен как спам Сообщение от fanatik-ska (Вопросы: 5, Ответы: 271) Ответ на 31.10.2017 17:39 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page