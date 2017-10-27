Какое масло лить в мотор

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А KIA Europe ничего не читал и хоть формально запретить использовать диллерам в разных странах разные масла не может, поскольку собственного Оригинала нет и че требованиям Hyundai — KIA соответствует, то лить можно, но все таки реккомендует как раз таки использовать Total. Мало того, расскажу одну сказку, одно Европейское подразделение KIA такие после долгих пинаний со стороны как чтецов всяких там журналов, так и фигур по крупнее таки решило перейти с TOTAL на некоторые другие масла. Результат так себе, Потом на другие масла — аналогично. В итоге вернулись к использованию при проведении ТО масла Total. И всем опять стало хорошо И двигателям в первую очередь.

Также скажу что для проведения ТО в свой KIA Sportage 4х4 2013 г.в. 2.0 MPI, 167 Л.С. Я использую ТОЛЬКО Total. Результат — двигатель раскручиваеться быстрее, да и расход немного падает. А расход масла на угар как был примерно 50 — 100 грамм на тышшу км. так и остался. А пробег уже около 50 000 км. Вопросов к движку — НОЛЬ! А не, был один — датчик дОвления масла сдох — заменили по гарантии.

Что же до тестов «За Рулем», то тут сразу вопрос — где они покупали масла? Если в первом попавшемся магазине, то не факт, что Total был НЕ контрафактным, кроме того, лично мне ангажированность товарисча А. Шабанова в некоторых вопросах сильно НЕ нравилась.