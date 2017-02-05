Как убедиться в качестве моторного масла после ТО?. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКак убедиться в качестве моторного масла после ТО?. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ -1 ▼ ♥ 0 Форд Фиеста. 2015 г.в. 105 л.с. В декабре 2016 г. проходил ТО-1 у официального дилера (Дженсер Ясенево Форд). Пробег 9,5 тыс. км. По документам залили Castrol Prof. 5W20. Ещё с собой дали новую литровую канистру. По своей невнимательности зразу после ТО масло не проверял. В январе 2017 г. посмотрел на щуп. Какая то тёмно коричневая маслянистая жидкость. Задумался. Вскрыл канистру масла, которую подарили после ТО — оно бледно жёлтое, прозрачное. Удивился. У меня ещё Форд Фокус 2016 г.в. 105 л.с. пробег 10 тыс.км. ТО-1 пока не проходил, масло должно быть заводское. Посмотрел на щуп. Такая же тёмно коричневая маслянистая жидкость. Пожалуйста, подскажите, какие же масла залиты в Фиесту и в Фокус? По внешнему виду совершенно отличаются от того, что в канистре. Или мне в Фиесте масло не меняли? Или официалы используют какой то «свой» Castro ProF 5W20? Спасибо. За совет спасибо. Но в дополнении к вопросу хочу уточнить: если на ТО действительно залили Castrol Prof.5w20, может ли оно через три недели и за 1500 км пробега, превратиться из светло желтой жидкости (как в канистре) в темно коричневую (как в двигателе сейчас)? Значительное изменение цвета и прозрачности характеризует качество масла или только текучесть и вязкость, как в вашем ответе? Спасибо. На тему: А наши масла как? УАЗ начал выпускать… Какое моторное масло лучше, а… Завод — огонь Триста с лишним тысяч на Быстром… Помечена как спам Сообщение от Олег25 (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 05.02.2017 00:30 553 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 1 ▼ ✔ Private answer 1. Масло обязано стремительно потемнеть. Чем темнее масло, тем качественнее моющие присадки. 2. Качество масла проверьте на горячую. Приехали, заглушили, открыли капот, достали щуп, протерли, вставили на место, еще раз вынули: если капля масла ощутимо формируется на кончике щупа — хорошее масло, можно ездить; если вместо капли масло стекло, как вода — плохое масло, срочно менять… 3. Какое масло льет конкретный дилер знает только сам дилер. У одного и того же бренда все дилеры льют сове масло, о котором договорились с поставщиком. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1554) Ответ на 05.02.2017 01:03 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer За совет спасибо. Но в дополнении к вопросу хочу уточнить: если на ТО действительно залили Castrol Prof.5w20, может ли оно через три недели и за 1500 км пробега, превратиться из светло желтой жидкости (как в канистре) в темно коричневую (как в двигателе сейчас)? Значительное изменение цвета и прозрачности характеризует качество масла или только текучесть и вязкость, как в вашем ответе? Спасибо. Помечен как спам Сообщение от Олег25 (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 05.02.2017 12:37 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page