Как убедиться в качестве моторного масла после ТО?.

Форд Фиеста. 2015 г.в. 105 л.с. В декабре 2016 г. проходил ТО-1 у официального дилера (Дженсер Ясенево Форд). Пробег 9,5 тыс. км. По документам залили Castrol Prof. 5W20. Ещё с собой дали новую литровую канистру. По своей невнимательности зразу после ТО масло не проверял. В январе 2017 г. посмотрел на щуп. Какая то тёмно коричневая маслянистая жидкость. Задумался. Вскрыл канистру масла, которую подарили после ТО — оно бледно жёлтое, прозрачное. Удивился.

У меня ещё Форд Фокус 2016 г.в. 105 л.с. пробег 10 тыс.км. ТО-1 пока не проходил, масло должно быть заводское. Посмотрел на щуп. Такая же тёмно коричневая маслянистая жидкость.

Пожалуйста, подскажите, какие же масла залиты в Фиесту и в Фокус? По внешнему виду совершенно отличаются от того, что в канистре. Или мне в Фиесте масло не меняли? Или официалы используют какой то «свой» Castro ProF 5W20?

Спасибо.

За совет спасибо. Но в дополнении к вопросу хочу уточнить: если на ТО действительно залили Castrol Prof.5w20, может ли оно через три недели и за 1500 км пробега, превратиться из светло желтой жидкости (как в канистре) в темно коричневую (как в двигателе сейчас)? Значительное изменение цвета и прозрачности характеризует качество масла или только текучесть и вязкость, как в вашем ответе?

Спасибо.