Как избавится от тряски двигателяN43 при запуске утром на БМВ 3Е92?

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При запуске двигателяN43на БМВ 320 Е92, утром его трясет до тех пор,пока не поднимется температура охлаждающей жидкости до нормы. В процессе работы двигатель ведет себя нормально.Что делать? Спасибо.

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Сообщение от ssm alex (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 16.04.2017 20:50
8 просмотров

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Смотреть состояние подушек двигателя…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1722)
Ответ на 16.04.2017 22:49
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