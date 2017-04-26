Качество бензина 95 в Москве и подмосковье Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSКачество бензина 95 в Москве и подмосковье Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Скажите, какое качество 95 бензина на заправках ЕКА? На каких заправках в Москве и ближайшем пригороде можно заправляться? На тему: Россия перешла на Евро-5 Где в мире самый дешевый бензин? KIA — лидер автомобильного… Огненный дождь в Москве Стоимость бензина в России выше,… Помечена как спам Сообщение от Галина (Вопросы: 2, Ответы: 6) Ответ на 26.04.2017 15:17 40 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Пару раз заправлялся на Эко на ул Архитектора Власова (недалеко от дома мамы). Ничего не случилось — ездит ласточка. Мне кажется в Москве (в пределах МКАД) трудно напороться на совсем плохой бензин. Но в целом мой личный рейтинг заправок выгдялит так (не считайте рекламой): 1) Газпромнефть — ровное качество по всей стране 2) Лукойл — хороший бензин только Центрнефтеродукт (в Москве). За пределами Москвы — я бы не рисковал 3) BP. Бензин так себе, но по крайней мере не совсем [email protected] Изредка — Татнефть только потому что по дороге на работу. Не подводила, но машина едет не так как на Лукойле/Газпроме. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 495) Ответ на 27.04.2017 16:07 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page