Качество бензина 95 в Москве и подмосковье

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Пару раз заправлялся на Эко на ул Архитектора Власова (недалеко от дома мамы). Ничего не случилось — ездит ласточка.

Мне кажется в Москве (в пределах МКАД) трудно напороться на совсем плохой бензин.

Но в целом мой личный рейтинг заправок выгдялит так (не считайте рекламой):

1) Газпромнефть — ровное качество по всей стране

2) Лукойл — хороший бензин только Центрнефтеродукт (в Москве). За пределами Москвы — я бы не рисковал

3) BP. Бензин так себе, но по крайней мере не совсем [email protected] А ещё там вкусные круассаны.

Изредка — Татнефть только потому что по дороге на работу. Не подводила, но машина едет не так как на Лукойле/Газпроме.