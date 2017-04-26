Качество бензина 95 в Москве и подмосковье

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Скажите, какое качество 95 бензина на заправках ЕКА? На каких заправках в Москве и ближайшем пригороде можно заправляться?

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Сообщение от Галина (Вопросы: 2, Ответы: 6)
Ответ на 26.04.2017 15:17
40 просмотров

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Пару раз заправлялся на Эко на ул Архитектора Власова (недалеко от дома мамы). Ничего не случилось — ездит ласточка.
Мне кажется в Москве (в пределах МКАД) трудно напороться на совсем плохой бензин.

Но в целом мой личный рейтинг заправок выгдялит так (не считайте рекламой):
1) Газпромнефть — ровное качество по всей стране
2) Лукойл — хороший бензин только Центрнефтеродукт (в Москве). За пределами Москвы — я бы не рисковал
3) BP. Бензин так себе, но по крайней мере не совсем [email protected] А ещё там вкусные круассаны.
Изредка — Татнефть только потому что по дороге на работу. Не подводила, но машина едет не так как на Лукойле/Газпроме.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 495)
Ответ на 27.04.2017 16:07
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