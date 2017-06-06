Jeep Compass Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSJeep Compass Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте, уважаемые эксперты! Пожалуйста расскажите о Jeep Compass. Качество сборки, обслуживание и прочее. Мнения в интернете разделились. Подбираем семейный авто для частых поездок межгород и на природу. На тему: Рассекречен новый Jeep Compass Эволюция Jeep Забудьте про Wrangler! Вот какой… Jeep представил свою версию… Вышли в свет официальные эскизы… Помечена как спам Сообщение от Swetlana (Вопросы: 2, Ответы: 0) Ответ на 06.06.2017 09:59 47 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Найти плюсы у этого автомобиля умеют только ценители отдельно взятого слова Джип, не знающие, что такое Jeep. Сделан Compass из Mitsubishi Lancer X. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1797) Ответ на 07.06.2017 08:57 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page