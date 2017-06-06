Jeep Compass

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Здравствуйте, уважаемые эксперты! Пожалуйста расскажите о Jeep Compass. Качество сборки, обслуживание и прочее. Мнения в интернете разделились. Подбираем семейный авто для частых поездок межгород и на природу.

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Сообщение от Swetlana (Вопросы: 2, Ответы: 0)
Ответ на 06.06.2017 09:59
47 просмотров

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Private answer

Найти плюсы у этого автомобиля умеют только ценители отдельно взятого слова Джип, не знающие, что такое Jeep. Сделан Compass из Mitsubishi Lancer X.

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1797)
Ответ на 07.06.2017 08:57
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