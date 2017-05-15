Использование оставшегося от предыдущих ТО масла

Уважаемые соседи по гаражу. Простой вопрос. Использовать ли масло оставшееся от предыдущих ТО. К примеру от каждого ТО оставалось около 1 л. масла (примерно, «плюс-минус»). Масло между ТО подливать не приходится (и двигатель атмосферный и пробеги маленькие). За несколько лет эксплуатации накопилось несколько одинаковых банок с такими остатками. Выливать жалко. Но. Корректно ли слить все масло в одну канистру и использовать его для ТО. Спасибо. Владислав