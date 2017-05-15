Использование оставшегося от предыдущих ТО масла

« Back to Previous Page
0
0

Уважаемые соседи по гаражу. Простой вопрос. Использовать ли масло оставшееся от предыдущих ТО. К примеру от каждого ТО оставалось около 1 л. масла (примерно, «плюс-минус»). Масло между ТО подливать не приходится (и двигатель атмосферный и пробеги маленькие). За несколько лет эксплуатации накопилось несколько одинаковых банок с такими остатками. Выливать жалко. Но. Корректно ли слить все масло в одну канистру и использовать его для ТО. Спасибо. Владислав

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от [email protected] (Вопросы: 3, Ответы: 6)
Ответ на 15.05.2017 14:09
20 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Я использую остатки масла с предыдущего ТО уже 5лет. пробег 110т.км, но я их не коплю, а использую на ближайшем ТО. В двигатель входит 3,4л масла, от 4л остаётся 0,6л, на следующее ТО беру 3 литра и т.д. Масло которому больше 2-3 лет думаю уже не стоит использовать, а остальное заливайте.

Помечен как спам
Сообщение от serg_s_vyatki (Вопросы: 5, Ответы: 244)
Ответ на 15.05.2017 15:59
« Back to Previous Page