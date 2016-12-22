И снова выбор б/у кроссовера/джипа

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Доброго времени суток Сергей! Выбираю что-то побольше в замен своей болячке(mazda cx-7).
Бюджет более чем скромный, до 800.Думаю о Мазде cx-9(2008 года), Таурег(08-09), Может Лексус RX(07 года). Понимаю риск и покупка старой машины уже меня не красит. Может есть в таком сигменте ну хоть что-то менее хрупкое?
Просто нужна побольше, БОЛЕЕ или менее понадежней. Но точно не уровня Дастер, хоть машина неубиваемая…

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Сообщение от Libirman (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 22.12.2016 15:00
54 просмотров

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Private answer

Ничего из этого списка, если, конечно, вы не миллионер (не печатаете по ночам деньги). В этих машинах много сложной электроники и разных инноваций, которые замумокаетесь ремонтировать. С сервиса можно не уезжать

Надо искать что-то кондовое. С простым атмосферным мотором и МКПП. Какой-нибудь KIA-Carnival или Шевроле Орландо. Оба уродцы — как на подбор. Зато простые и не ломаются. Кстати в этой куче есть ещё Хёндэ траджет. Вот он получил первое место на вставке мисс-уныние. Зато дешёвый и запчасти недорогие… Главное не взять после таксиста, любят на таких машинах таксовать.

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Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 9, Ответы: 245)
Ответ на 22.12.2016 15:43
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