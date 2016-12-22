И снова выбор б/у кроссовера/джипа

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Ничего из этого списка, если, конечно, вы не миллионер (не печатаете по ночам деньги). В этих машинах много сложной электроники и разных инноваций, которые замумокаетесь ремонтировать. С сервиса можно не уезжать

Надо искать что-то кондовое. С простым атмосферным мотором и МКПП. Какой-нибудь KIA-Carnival или Шевроле Орландо. Оба уродцы — как на подбор. Зато простые и не ломаются. Кстати в этой куче есть ещё Хёндэ траджет. Вот он получил первое место на вставке мисс-уныние. Зато дешёвый и запчасти недорогие… Главное не взять после таксиста, любят на таких машинах таксовать.