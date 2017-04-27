И еще раз про замену масла в АКПП перед экспедицией Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSИ еще раз про замену масла в АКПП перед экспедицией Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Масло в коробке менялось на 60т.км., с тех пор не менялось. Планирую летом ехать на Алтай в горы. Не хотелось бы встать в 4000км от дома. Suzuki Grand Vitara 5дв. 2л. 2008г. автомат. Пробег 200 тыс.км., то есть близкий к критичному для коробки. Езжу — не тороплюсь, больше 3000 оборотов редко бывает. Что разумнее сделать? Менять? Менять сразу с переборкой и капремонтом? Пока что работает без вопросов. Забить и ждать, пока она сама встанет? На тему: «Картошки нет, возьмите… Линейка авто Suzuki в РФ расширится Триста с лишним тысяч на Быстром… А наши масла как? Можно ли брать пиццевозку? Помечена как спам Сообщение от Shestoy (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 27.04.2017 12:26 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer 200 тыс — это уже ресурс выработан. Вот вы потратите деньги, а она всё-равно начнёт «козлить». И всё-равно придётся разбирать, перебирать и менять масло. Я бы оставил как есть… Не поленитесь выложить фотоотчёт в блог. С удовильстием посмотрим. Завидую… Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 495) Ответ на 27.04.2017 16:15 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page