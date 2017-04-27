И еще раз про замену масла в АКПП перед экспедицией

Масло в коробке менялось на 60т.км., с тех пор не менялось. Планирую летом ехать на Алтай в горы. Не хотелось бы встать в 4000км от дома.

Suzuki Grand Vitara 5дв. 2л. 2008г. автомат. Пробег 200 тыс.км., то есть близкий к критичному для коробки. Езжу — не тороплюсь, больше 3000 оборотов редко бывает.

Что разумнее сделать?

Менять? Менять сразу с переборкой и капремонтом? Пока что работает без вопросов. Забить и ждать, пока она сама встанет?