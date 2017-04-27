И еще раз про замену масла в АКПП перед экспедицией

« Back to Previous Page
0
0

Масло в коробке менялось на 60т.км., с тех пор не менялось. Планирую летом ехать на Алтай в горы. Не хотелось бы встать в 4000км от дома.
Suzuki Grand Vitara 5дв. 2л. 2008г. автомат. Пробег 200 тыс.км., то есть близкий к критичному для коробки. Езжу — не тороплюсь, больше 3000 оборотов редко бывает.

Что разумнее сделать?
Менять? Менять сразу с переборкой и капремонтом? Пока что работает без вопросов. Забить и ждать, пока она сама встанет?

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Shestoy (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 27.04.2017 12:26
18 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

200 тыс — это уже ресурс выработан. Вот вы потратите деньги, а она всё-равно начнёт «козлить». И всё-равно придётся разбирать, перебирать и менять масло. Я бы оставил как есть…

Не поленитесь выложить фотоотчёт в блог. С удовильстием посмотрим. Завидую…

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 22, Ответы: 495)
Ответ на 27.04.2017 16:15
« Back to Previous Page