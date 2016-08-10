Hyundai Getz — где в Моске можно качественно обслуживать и при необходимости ремонтировать — подскажите сервис или Мастера!

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Hyundai Getz — где в Моске можно качественно обслуживать и при необходимости ремонтировать — подскажите сервис или Мастера!

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Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 10.08.2016 16:57
96 просмотров

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1737)
Ответ на 12.08.2016 00:50
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Сергей, огромное спасибо за ответ! Если не покажется Вам мой вопрос наглым, то помогите еще раз — «Нет ли такой точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?» Дело в том, что за рулем у нас в семье моя жена, а она плохо ориентируется в Московских улицах и предпочитает ездить по своему району и на дачу, поэтому автосервис на Нагорной улице для нас практически не досигаем. А у меня есть стойкое подозрение, что в том сервисе, куда мы ездим сейчас, нас слегка дурят! Буду очень признателен за помощь!
С уважением, Михаил

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Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1)
Ответ на 26.04.2017 20:14
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