Hyundai Getz — где в Моске можно качественно обслуживать и при необходимости ремонтировать — подскажите сервис или Мастера! Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSHyundai Getz - где в Моске можно качественно обслуживать и при необходимости ремонтировать - подскажите сервис или Мастера! Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Hyundai Getzтехобслуживание ▲ 0 ▼ ♥ 0 Hyundai Getz — где в Моске можно качественно обслуживать и при необходимости ремонтировать — подскажите сервис или Мастера! На тему: Прокатиться на Genesis В Калиниграде стартовало… Hyundai выпустит новый кроссовер Honda объявила в России отзыв 55… Mitsubishi отзывает 48 тысяч пикапов… Помечена как спам Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 10.08.2016 16:57 96 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1737) Ответ на 12.08.2016 00:50 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Сергей, огромное спасибо за ответ! Если не покажется Вам мой вопрос наглым, то помогите еще раз — «Нет ли такой точки для ремонта Гетца в Северо-Восточном округе или где-то рядом с ним?» Дело в том, что за рулем у нас в семье моя жена, а она плохо ориентируется в Московских улицах и предпочитает ездить по своему району и на дачу, поэтому автосервис на Нагорной улице для нас практически не досигаем. А у меня есть стойкое подозрение, что в том сервисе, куда мы ездим сейчас, нас слегка дурят! Буду очень признателен за помощь! С уважением, Михаил Помечен как спам Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 4, Ответы: 1) Ответ на 26.04.2017 20:14 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page