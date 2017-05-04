Hyundai Getz 2004 — на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник — что делать?

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Вообще амортизаторы ремонту не подлежат, меняются в сборе. Единственный правильный вариант — заменить все 4 шт. А за компанию и перетряхнуть подвеску (сайлент-блоки рычагов, шаровые…), сделать сход-развал. Где-то на 30-40 тыс руб под ключ. И какое-то время (ближайшие 5 лет) об этом больше не думать.

Если плохо с финансами — купить на разборке 1 БУ и заменить. Но маловероятно, что вы правильно подберёте по жёсткости (учитывая износ остальных). Это скорее отсрочка, чем устранение проблемы.