Hyundai Getz 2004 — на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник — что делать?

« Back to Previous Page
0
0

Hyundai Getz 2004 — на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник — как заменить отбойник и пыльник на амортизаторе, сложная ли это процедура?

На тему:
Помечена как спам
Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 5, Ответы: 1)
Ответ на 04.05.2017 16:26
18 просмотров

Подписывайтесь на наши группы в соцсетях!

0
Private answer

Вообще амортизаторы ремонту не подлежат, меняются в сборе. Единственный правильный вариант — заменить все 4 шт. А за компанию и перетряхнуть подвеску (сайлент-блоки рычагов, шаровые…), сделать сход-развал. Где-то на 30-40 тыс руб под ключ. И какое-то время (ближайшие 5 лет) об этом больше не думать.

Если плохо с финансами — купить на разборке 1 БУ и заменить. Но маловероятно, что вы правильно подберёте по жёсткости (учитывая износ остальных). Это скорее отсрочка, чем устранение проблемы.

Помечен как спам
Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 510)
Ответ на 05.05.2017 09:43
« Back to Previous Page