Hyundai Getz 2004 — на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник — что делать? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSHyundai Getz 2004 - на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник - что делать? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Hyundai Getz 2004 — на заднем амортизаторе от отбойника оторвался пластиковый пыльник — как заменить отбойник и пыльник на амортизаторе, сложная ли это процедура? На тему: В США проверят 8 миллионов… Creta: фото салона В Калиниграде стартовало… «Хендэ Мотор СНГ»: итоги июля 2016… Прокатиться на Genesis Помечена как спам Сообщение от Михаил Перкис (Вихров) (Вопросы: 5, Ответы: 1) Ответ на 04.05.2017 16:26 18 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вообще амортизаторы ремонту не подлежат, меняются в сборе. Единственный правильный вариант — заменить все 4 шт. А за компанию и перетряхнуть подвеску (сайлент-блоки рычагов, шаровые…), сделать сход-развал. Где-то на 30-40 тыс руб под ключ. И какое-то время (ближайшие 5 лет) об этом больше не думать. Если плохо с финансами — купить на разборке 1 БУ и заменить. Но маловероятно, что вы правильно подберёте по жёсткости (учитывая износ остальных). Это скорее отсрочка, чем устранение проблемы. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 510) Ответ на 05.05.2017 09:43 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page