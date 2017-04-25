Хундай Крета Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSХундай Крета Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Сергей Степанович , хочу жене купить Крету. Она хочет панорамную крышу. В китайский версиях она штатно устанавливается. ВИдимо жесткость кузова это позволяет. В нашем российском автомобиле это возможно ? Если да, куда возможно обратиться.?? Альберт. На тему: Hyundai Creta вырвал у Renault Duster звание… Hyundai рассказала про кузов Creta Citroen привезет новый Jumpy в Россию в Infiniti пообещала революционный… Hyundai Creta стал самым продаваемым… Помечена как спам Сообщение от АльбертВ (Вопросы: 1, Ответы: 0) Ответ на 25.04.2017 09:45 21 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Вы хотите выпилить в крыше дырку и застеклить ее? Не знаю, кто сейчас занимается такими работами… Раньше это был уровень гаража, где дядя Вася крушил болгаркой металл… Поскольку панорамная крыша это не просто отверстие, но и специальные закладки, усилители и профили в крыше, а помимо этого еще и отделочные материалы, а так же комплекс работ от протечек, а затем и установка стекла, имеющего изгиб по профилю крыши, то для исполнения данной работы потребуется небольшой завод… Но на стекле можно сэкономить, заказав его с уплотнителями из Китая… Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1735) Ответ на 25.04.2017 12:30 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page