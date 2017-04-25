Хундай Крета

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Сергей Степанович , хочу жене купить Крету. Она хочет панорамную крышу. В китайский версиях она штатно устанавливается. ВИдимо жесткость кузова это позволяет. В нашем российском автомобиле это возможно ? Если да, куда возможно обратиться.?? Альберт.

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Сообщение от АльбертВ (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 25.04.2017 09:45
21 просмотров

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Private answer

Вы хотите выпилить в крыше дырку и застеклить ее? Не знаю, кто сейчас занимается такими работами… Раньше это был уровень гаража, где дядя Вася крушил болгаркой металл… Поскольку панорамная крыша это не просто отверстие, но и специальные закладки, усилители и профили в крыше, а помимо этого еще и отделочные материалы, а так же комплекс работ от протечек, а затем и установка стекла, имеющего изгиб по профилю крыши, то для исполнения данной работы потребуется небольшой завод… Но на стекле можно сэкономить, заказав его с уплотнителями из Китая…

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1735)
Ответ на 25.04.2017 12:30
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