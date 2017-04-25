Хундай Крета

Private answer Вы хотите выпилить в крыше дырку и застеклить ее? Не знаю, кто сейчас занимается такими работами… Раньше это был уровень гаража, где дядя Вася крушил болгаркой металл… Поскольку панорамная крыша это не просто отверстие, но и специальные закладки, усилители и профили в крыше, а помимо этого еще и отделочные материалы, а так же комплекс работ от протечек, а затем и установка стекла, имеющего изгиб по профилю крыши, то для исполнения данной работы потребуется небольшой завод… Но на стекле можно сэкономить, заказав его с уплотнителями из Китая… Помечен как спам