Хорошая автошкола в Москве и ближайшем Подмосковье.

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Добрый день. Посоветуйте пожалуйста хорошую автошколу в Москве или в ближайшем Подмосковье. В которой реально занимаются обучением вождению и ПДД. Заранее благодарен. С уважением, Дмитрий.

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Сообщение от Дмитрий Александрович (Вопросы: 1, Ответы: 0)
Ответ на 20.04.2017 18:19
6 просмотров

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Возможно, здесь еще научат: http://tk21avto.ru/

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Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1730)
Ответ на 21.04.2017 02:11
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