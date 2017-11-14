Хонда аккорд 2014 года, 2.4 , АКПП. Пробег 26000 км. Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSХонда аккорд 2014 года, 2.4 , АКПП. Пробег 26000 км. Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте уважаемый Sawage Garden! Почему передние тормозные накладки изнашиваются больше, чем задние(стиль вождения-спокойный, без резких торможений) и цена дороже чем задние(конструктивные особенности,применяемые материалы или перераспределения тормозного усилия на передние колеса)? До 20000км.заливали ТОТАL 5/40, а при 25000 заменили на Мицубиси 5/30(меняю моторное масло каждые 5000км).Существует ли регламент взаимозаменяемых масел, какова многократность этого процесса,насколько адаптированно(МИЦУБИСИ) к остаточному объему(остаток масла в моторе) заменяемого(ТОТАL), не приведет ли это к образованию агрессивных влючений, изменению технических параметров и возможности отсроченных негативных воздействий на ресурс мотора? Спасибо. Валех. На тему: А наши масла как? Citroen поставит 300 автомобилей Grand C4 Picasso… Какое моторное масло лучше, а какое хуже? 1020 «лошадей» на 50000 км Dongfeng AX7 ожидается в России в июне 2017 года Помечена как спам Сообщение от Валех (Вопросы: 5, Ответы: 10) Ответ на 14.11.2017 21:07 7 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Доброго времени суток. 1. По поводу тормозных колодок. Передние изнашиваються быстрее поскольку на передние тормозные механизмы приходиться бОльшая часть кинетической энергии автомобиля, которую нужно погасить при торможении. 2. Что до масла, то перед сменой марки/вязкости, нужно максимально полно слить предыдущее масло с двигателя. Касательно марки, то если масло соответствует допуска производителя, то запросто заливайте. Я не могу сказать точно, поскольку не знаю ни какой в Вашем автомобиле двигатель стоит (а там разные бывают) и ни конкретно кокой TOTAL Вы заливали. Помечен как спам Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288) Ответ на 14.11.2017 22:20 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page