Хонда аккорд 2014 года, 2.4 , АКПП. Пробег 26000 км.

Private answer Доброго времени суток. 1. По поводу тормозных колодок. Передние изнашиваються быстрее поскольку на передние тормозные механизмы приходиться бОльшая часть кинетической энергии автомобиля, которую нужно погасить при торможении. 2. Что до масла, то перед сменой марки/вязкости, нужно максимально полно слить предыдущее масло с двигателя. Касательно марки, то если масло соответствует допуска производителя, то запросто заливайте. Я не могу сказать точно, поскольку не знаю ни какой в Вашем автомобиле двигатель стоит (а там разные бывают) и ни конкретно кокой TOTAL Вы заливали. Помечен как спам