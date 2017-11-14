Хонда аккорд 2014 года, 2.4 , АКПП. Пробег 26000 км.

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Здравствуйте уважаемый Sawage Garden! Почему передние тормозные накладки изнашиваются больше, чем задние(стиль вождения-спокойный, без резких торможений) и цена дороже чем задние(конструктивные особенности,применяемые материалы или перераспределения тормозного усилия на передние колеса)? До 20000км.заливали ТОТАL 5/40, а при 25000 заменили на Мицубиси 5/30(меняю моторное масло каждые 5000км).Существует ли регламент взаимозаменяемых масел, какова многократность этого процесса,насколько адаптированно(МИЦУБИСИ) к остаточному объему(остаток масла в моторе) заменяемого(ТОТАL), не приведет ли это к образованию агрессивных влючений, изменению технических параметров и возможности отсроченных негативных воздействий на ресурс мотора?

Спасибо. Валех.

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Сообщение от Валех (Вопросы: 5, Ответы: 10)
Ответ на 14.11.2017 21:07
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Private answer

Доброго времени суток.

1. По поводу тормозных колодок. Передние изнашиваються быстрее поскольку на передние тормозные механизмы приходиться бОльшая часть кинетической энергии автомобиля, которую нужно погасить при торможении.

2. Что до масла, то перед сменой марки/вязкости, нужно максимально полно слить предыдущее масло с двигателя. Касательно марки, то если масло соответствует допуска производителя, то запросто заливайте. Я не могу сказать точно, поскольку не знаю ни какой в Вашем автомобиле двигатель стоит (а там разные бывают) и ни конкретно кокой TOTAL Вы заливали.

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Сообщение от Владимир Белонин (Вопросы: 1, Ответы: 288)
Ответ на 14.11.2017 22:20
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