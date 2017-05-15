Хендай Крета или Шкода Йети?

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Их некорректно сравнивать. Yeti в 2 раза бензина меньше кушает. Сколько вы в год на бензин тратите? 50 — 100 тыс руб?

Но турбина+непосредственный, да ещё и роботизированная трансмиссия — долго не живут в нашей стране, где:

— плохой бензин

— плохое масло

— аддддские пробки

Если машина на 3-5 лет и к 100 тыс вы от неё избавитесь — конечно Йети. Если финансовые перспективы неизвестны — правильнее взять более кондовую конструкцию для азиатского рынка, которая и после 150 тыс будет работать и не очень сильно боится нашего российского бензина с ноунэйм заправок.