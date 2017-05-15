Хендай Крета или Шкода Йети? Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSХендай Крета или Шкода Йети? Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous Page ▲ 0 ▼ ♥ 0 Здравствуйте,Сергей Степанович! Подскажите, какой автомобиль лучше купить Крету полный привод, 2,0 л, 143 л.с или Шкода Йети, серия hokey edition, 1,8 TSI. полный привод, DSG6? Сейчас езжу на шкода фабия. Йети изначально не рассматривалась из-за цены, 1,5 млн. Но сейчас с учетом акции и скидки по трейд ин йети в максимальной комплектации будет стоить таже как и Крета, и она есть в наличии в отличии от Крета, которую непонятно сколько ждать. Настораживает роботизированная коробка в йети. Отзывы про неё разные. Друзья ездят на йети с DSG 7,1,2 турбо, почти 5 лет уже, очень довольны. На тест драйве больше понравилась йети. На тему: Проверка дилеров на честность Hyundai Creta вырвал у Renault Duster звание… Tiggo со скидкой Полный привод против стен и скал Ford Explorer 2019 — 5 фактов, которые… Помечена как спам Сообщение от lada209 (Вопросы: 2, Ответы: 2) Ответ на 15.05.2017 06:23 77 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Брать надо то, что больше нравится))) В Вашем случае выбор однозначен — Yeti. Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1758) Ответ на 15.05.2017 10:59 ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Их некорректно сравнивать. Yeti в 2 раза бензина меньше кушает. Сколько вы в год на бензин тратите? 50 — 100 тыс руб? Но турбина+непосредственный, да ещё и роботизированная трансмиссия — долго не живут в нашей стране, где: — плохой бензин — плохое масло — аддддские пробки Если машина на 3-5 лет и к 100 тыс вы от неё избавитесь — конечно Йети. Если финансовые перспективы неизвестны — правильнее взять более кондовую конструкцию для азиатского рынка, которая и после 150 тыс будет работать и не очень сильно боится нашего российского бензина с ноунэйм заправок. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 23, Ответы: 525) Ответ на 15.05.2017 15:48 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page