Golf 6 (2011) не заводится или глохнет двигатель Вопросы и ответы от экспертов AMSRUSGolf 6 (2011) не заводится или глохнет двигатель Все вопросы Отвеченные вопросы Не отвеченные вопросы « Back to Previous PageTags: Golf 6Volkswagen Golfглохнет двигательне заводится двигатель ▲ 0 ▼ ♥ 0 Добрый день! Возникла неисправность с запуском двигателя, которую в 2х сервисах Volkswagen не могут определить пока, в воскресенье еду к ним в 3ий раз. Ситуации: 1 — месяц назад — заправилась на АЗС, в который была не первый раз — вставляю ключ поворачиваю один раз — закагается приборная панель, поворачиваю второй раз жжут двигатель, но не заводится — завеслась через 15-20 минут. На панельной дсоки никаких индикаторов нет. 2 — три дня назад — првоедя в магазине час, пришла на стоянку, опять не заводится, все тоже самое — через 15 минут завелась 3 — позавчера, еду, встала на светофоре на шоссе, далее жду гас — заглохла. Простояла 1час, 15 минут — завелась, поле этого ехала без проблем до гаража минут 20, утром следущего дня без проблем доехала до сервиса на другой конец Москвы 4 — вчера все тоже самое, что позавчера, втсала так же на светофоре, далее двигатель заглох, потом не заводился, после часа 15 минут, все завеслось и ехала еще инут 30-50. Оба этих дня за день проехала где-то 4,5 часа — это где-то меньше 100км. В сервисах версия №1 была — неисправна сигнализация, она блокирует двигатель (машина 2011 года), вчера блокировку отключили, то есть дело не в сигнализации. В воскресенье еду в сервис 3ий раз. Может кто подскажет в какую сторону смотреть? А то опять отправят домой так как причина не выявлена и на момент осмотра авто все ок. Диагностику машины делали, ничего не нашла. Golf 6 2011, автомат, бензин, двигатель 1,6 Буду рада советам и т.д. На тему: Как не надо продавать автомобиль Жестокая жара Дакара Как КАМАЗ пытался догнать Iveco Подозрительный Chrysler Как завести автомобиль с помощью Помечена как спам Сообщение от Cathy (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 01.12.2016 11:12 146 просмотров Подписаться на ответы Отписаться от ответов Подписывайтесь на наши группы в соцсетях! Старые Наименьший рейтинг ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Если это сопровождается провалами в движении возможен обрыв на датчик положения коленчатого вала или сам неисправен. В любом случае повторно сделать диагностику сами вы ничего не сделаете, еще усугубите ситуацию зимой встать на дороге , посадить АКБ, приведёт к повышенному износу стартера. (https://www.youtube.com/watch?v=yfbm6hnr6G8) Помечен как спам Сообщение от Bernanke (Вопросы: 0, Ответы: 12) Ответ на 01.12.2016 21:47 Спасибо! (Cathy at 04.12.2016 07:33) ▲ 1 ▼ ✔ Private answer http://passatworld.ru/showthread.php/165692-SOS-pomogite-po-datchiku-oborotov-dvigatelya-(DPKV) Помечен как спам Сообщение от Bernanke (Вопросы: 0, Ответы: 12) Ответ на 01.12.2016 22:19 ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Витя 8 926 825 37 16 Пароль «Я от Асланяна» Помечен как спам Сообщение от Сергей Асланян (Вопросы: 0, Ответы: 1488) Ответ на 02.12.2016 23:46 Спасибо! (Cathy at 04.12.2016 07:33) ▲ 1 ▼ ✔ Private answer Либо бензонасос, либо сигнализация (какая-нибудь обманка осталась), либо электрика — плохой контакт (где-то в блоке предохранителей заржавели контакты). Если отключить музыку, вентилятор печки и внимательно прислушиться (прислонив голову к подушке заднего сидения) можно услышать как он (бензонасос) гудит. Если вы включаете зажигание он должен гудеть. Если не гудит — ищите причину почему. Скорее всего плохой контакт. Если бы датчик коленвала — машина вообще никак не заводится. А если бензонасос — то заводится и тут же через секунду глохнит. Симптомы немного разные. Помечен как спам Сообщение от Андрей_А (Вопросы: 10, Ответы: 260) Ответ на 06.12.2016 12:39 Спасибо! Мне тоже самое про бензонасос вчера советовали — когда снова не заведется, слушать пищит или нет под задним правым сидением. Но пока ничего не нашли. Сегодня буду звонить Виктору, чей контакт есть выше. Пока вечера снова делали диагностику, машину два дня подрят заводили, она стояла по 3 часа, но так ничего и не нашли. Это пока в офиц.сервисе очередном. До этого отключили блокировку двигателя у сигнализации, но и после этого она заглохла и не завеслась, поэтому снова отправилась в сервис. Итог — подключали vas 1552, опрос памяти неисправностей, проверка давления топлива — по нулям, ничего не нашли. Но мастер сказала, что по его личному мнению это бензонасос, но пока конкретно это ничем не подтверждено и может и не он… В общем езжу и слушаю писк бензонасоса. Вчера проехала чуть больше 2х часв — все ок. Эту происходит только если за день более 4х часов езжу. (Cathy at 06.12.2016 12:52) Я пишу по собственному опыту. На другой машине (Hyundai 2007 года) был именно такой же симптом. Это электрика. Где-то проводка подгнила или контакты закисли. Напряжение на бензонасос либо не подаётся, либо подаётся меньше чем 12 вольт (из-за коррозии). И готовьтесь, что этот фокус обнаружить будет очень трудно. Глюки проводки — самое геморройное в современных машинах. Самое простое — это покопаться в блоке предохранителей. Попробуйте найти большой 20 или 30 -амперный предохранитель с написью Fuel Pump. Вытащить его, почистить контакты перочинным ножом и вставить обратно. У меня была коррозия и плохо контачило именно в этом месте. Но, я думаю, на диагностике в сервисе это должны были сделать в первую очередь. Возможно у вас проводка подгнила в каком-то труднодоступном месте. (Андрей_А at 06.12.2016 13:10) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Еще сказали, что может это катушка зажигания. Помечен как спам Сообщение от Cathy (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 07.12.2016 16:54 Маловероятно. У Вас либо 2 катушки, либо 4 катушки. На современных машинах ставят на каждый цилиндр (свечу) по отдельной катушке. Если 1 катушка вышла из строя — машина начнёт »троить», но заведётся и поедит. Катушки — они как правило умирают совсем. Не бывает так, что катушка перегорела, а потом »починилась» и поехала) (Андрей_А at 07.12.2016 17:01) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Во вторник еду в очередной раз в сервис. Буду диагностировать бензонасос отдельно и датчик коленного вала. Виктор, чьи контакты выше дал Сергей Асланян тоже пока точно не может определить, сказала, что раз причина не совсем ясна нет смысла менять бензонасос, так как может это и не он, посоветовал поменять датчик коленного вала, это недорого. В общем попрошу в сервисе попрошу все это отдельно продиагностировать и если что заменю для начала датчик коленного вала. Все это время машина ездит без проблем, максимальное время за день было 2 часа. В сервис пострараюсь приехать, проехав 3 часа, может они там включат двигатель еще на 1,5 часа и смогут поймать момент, когд аона не заведется. В общем тестирую проблему дальше. Помечен как спам Сообщение от Cathy (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 18.12.2016 12:16 На самом деле, если есть подозрения на бензонасос (не гудит), при этом на него подаётся напряжение (в вашем случае надо на заднем сидении держать постоянно подключённый мультиметр — поймать плавающий глюк — дело не простое). Я бы его поменял. Не обязательно брать оригинальный. Посмотрите заменитель от BOSH. На мою машину, наример, оригинал стоит 7 тыс. руб, а бош можно купить за 2 тыс. руб. (Андрей_А at 19.12.2016 10:21) ▲ 0 ▼ ✔ Private answer Итак, в итоге в последний раз, в сервисе сказали, что при спец по диагностики определил что это скорей всего катушки зажигания. Я согласилась их поменять. При замене одна была треснутая, как мне сказали. В итоге пока езжу без приключений, все ок! То есть скорее всего причину определили правильно. Ездила и 2 часа и 4,5 за день, все ок теперь))) Помечен как спам Сообщение от Cathy (Вопросы: 1, Ответы: 6) Ответ на 29.12.2016 17:22 « Back to Previous Page Пожалуйста авторизуйтесь для публикации вопроса. Имя пользователя или e-mail Пароль Запомнить меня Go to WP login page