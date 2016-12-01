Golf 6 (2011) не заводится или глохнет двигатель

Добрый день! Возникла неисправность с запуском двигателя, которую в 2х сервисах Volkswagen не могут определить пока, в воскресенье еду к ним в 3ий раз.

Ситуации:

1 — месяц назад — заправилась на АЗС, в который была не первый раз — вставляю ключ поворачиваю один раз — закагается приборная панель, поворачиваю второй раз жжут двигатель, но не заводится — завеслась через 15-20 минут. На панельной дсоки никаких индикаторов нет.

2 — три дня назад — првоедя в магазине час, пришла на стоянку, опять не заводится, все тоже самое — через 15 минут завелась

3 — позавчера, еду, встала на светофоре на шоссе, далее жду гас — заглохла. Простояла 1час, 15 минут — завелась, поле этого ехала без проблем до гаража минут 20, утром следущего дня без проблем доехала до сервиса на другой конец Москвы

4 — вчера все тоже самое, что позавчера, втсала так же на светофоре, далее двигатель заглох, потом не заводился, после часа 15 минут, все завеслось и ехала еще инут 30-50. Оба этих дня за день проехала где-то 4,5 часа — это где-то меньше 100км.

В сервисах версия №1 была — неисправна сигнализация, она блокирует двигатель (машина 2011 года), вчера блокировку отключили, то есть дело не в сигнализации. В воскресенье еду в сервис 3ий раз. Может кто подскажет в какую сторону смотреть? А то опять отправят домой так как причина не выявлена и на момент осмотра авто все ок. Диагностику машины делали, ничего не нашла.

Golf 6 2011, автомат, бензин, двигатель 1,6

Буду рада советам и т.д.